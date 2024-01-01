Ayrılık Şarkı Sözleri
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Emirdağları'na gara gidelim
Emirdağları'na kara gidelim
Ayvadan usandık, nara gidelim
Gel, allı gelin
Ayvadan usandık, nara gidelim
Fadime'm, gidelim
Buranın güzeli gönül eylemez
Buranın güzeli gönül eylemez
Güzeli bol olan yere gidelim
Gel, allı gelin
Gönül eylecek yere gidelim
Gel, allı gelin
Emirdağı birbirine ulalı
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı
Fadime'm, dolalı
Altın yüzük parmağında dolalı
Gel, allı gelin
Burnun mu büyüdü gelin olalı?
Başın mı büyüdü gelin olalı?
Kız iken ben seni saran oğlanım
Saran ben oldum
Genç iken ben seni seven oğlanım
Gel, allı gelin
Kız iken ben seni seven oğlanım
Gel, allı gelin
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Halkalı şeker, şam fıstık
Aman arpalar gara gılçık
Eğer beni seversen
Aman al bohçanı yola çık
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasiretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Ben bu yerde haneyim
Aman yel vurmuş pervaneyim
Gidin söyleyin o yare
Amanın derdinden divaneyim
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Galabak dereleri
Aman yayılır develeri
Kalkıda vermiş oynarlar
Amanın şu Grika efeleri
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma kibar yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider