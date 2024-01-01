Emirdağları'na gara gidelim Emirdağları'na kara gidelim Ayvadan usandık, nara gidelim Gel, allı gelin Ayvadan usandık, nara gidelim Fadime'm, gidelim Buranın güzeli gönül eylemez Buranın güzeli gönül eylemez Güzeli bol olan yere gidelim Gel, allı gelin Gönül eylecek yere gidelim Gel, allı gelin Emirdağı birbirine ulalı Emirdağı birbirine ulalı Altın yüzük parmağında dolalı Fadime'm, dolalı Altın yüzük parmağında dolalı Gel, allı gelin Burnun mu büyüdü gelin olalı? Başın mı büyüdü gelin olalı? Kız iken ben seni saran oğlanım Saran ben oldum Genç iken ben seni seven oğlanım Gel, allı gelin Kız iken ben seni seven oğlanım Gel, allı gelin

Halkalı şeker, şam fıstık Aman arpalar gara gılçık Eğer beni seversen Aman al bohçanı yola çık Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasiretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Ben bu yerde haneyim Aman yel vurmuş pervaneyim Gidin söyleyin o yare Amanın derdinden divaneyim Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Galabak dereleri Aman yayılır develeri Kalkıda vermiş oynarlar Amanın şu Grika efeleri Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma kibar yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider