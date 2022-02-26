Düşünce Şarkı Sözleri
Kubat Düşünce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Düşünce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düşünce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Susamış suların akışı gibi
Çaresiz gözlerin bakışı gibi
Kapının ansızın çalışı gibi
Akrebin ateşe yanışı gibi
***
Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum
***
Fark etmeden, fark etmeden
Fark etmeden senin olmuşum
Fark etmeden, fark etmeden
Fark etmeden senin olmuşum
***
Güneşin gölgede kalışı gibi
Uykunun düşlere dalışı gibi
Kalbimin nabzında atışı gibi
Bir yolun bir yere varışı gibi
***
Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum
***
Fark etmeden, fark etmeden
Fark etmeden senin olmuşum
Fark etmeden, fark etmeden
Fark etmeden senin olmuşum
***
Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum
***
Fark etmeden, fark etmeden
Fark etmeden senin olmuşum
Fark etmeden, fark etmeden
Fark etmeden senin olmuşum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-