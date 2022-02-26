Susamış suların akışı gibi Çaresiz gözlerin bakışı gibi Kapının ansızın çalışı gibi Akrebin ateşe yanışı gibi *** Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum *** Fark etmeden, fark etmeden Fark etmeden senin olmuşum Fark etmeden, fark etmeden Fark etmeden senin olmuşum *** Güneşin gölgede kalışı gibi Uykunun düşlere dalışı gibi Kalbimin nabzında atışı gibi Bir yolun bir yere varışı gibi *** Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum *** Fark etmeden, fark etmeden Fark etmeden senin olmuşum Fark etmeden, fark etmeden Fark etmeden senin olmuşum *** Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum *** Fark etmeden, fark etmeden Fark etmeden senin olmuşum Fark etmeden, fark etmeden Fark etmeden senin olmuşum