Türk Halk Müziği (Arşiv-1) Şarkı Sözleri
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Kubat
Türk Halk Müziği (Arşiv-1)
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Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız, canım kız öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
Aman kız, canım kız öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Fincanın etrafı sarı aman aman
Fincanın etrafı sarı aman aman
Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı
Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı
Elimden aldılar yâri aman aman
Elimden aldılar yâri aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
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