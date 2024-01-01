Fırat Şu fıratın suyu akar serindir Ölem ölem derdo ölem akar serindir Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem Daha gün görmemiş taze gelindir Ölem ölem derdo ölem taze gelindir Söyletmeyin beni anam yaram derindir Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem Kömürhan köprüsü harput’a bakar Ölem ölem derdo ölem harput’a bakar Kör olası zalım fırat ocaklar yıkar Ölem ölem ocaklar yikar nasıl gülem Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar Ölem ölem derdo ölem ağıtlar yakar Söyletmeyin beni anam yaram derindir Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem

Bu Nasıl Sevda Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Öldüm be belamı buldum Güzel bu nasıl sevdaymış Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Öldüm de belamı buldum Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece yalnız yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Ah atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece gündüz yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Dünyamı başıma yıktın Hanemi harap ettin Genç ömrümü sen tükettin Güzel bu nasıl sevdaymış Dünyamı başıma yıktın Hanemi harap ettin Genç ömrümü sen tükettin Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece yalnız yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Ah atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece yalnız yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece gündüz yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece yalnız yatılmıyor

Bayramdan Bayrama Bayramdan bayrama babam hatırı Sormasam bir türlü, sorsam bir türlü Çok derin açılmış gönül yarası Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü, Çok derin açılmış gönül yarası Sarmasam bir türlü, sarsam bir türlü Ne desem inanmaz bilirim bana Bacıyı, kardeşi el etti bana Suçlunun suçunu gözler önüne Sermesem bir türlü, sersem bir türlü Suçlunun suçunu gözler önüne Sermesem bir türlü, sersem bir türlü İçerim her akşam, deli olurum Allah'ın en etna kulu olurum Ben de insanım be suçum bilirim Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü Ben de insanım be suçum bilirim Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü

Bağışla sevdiğim Bağışla sevdiğim Hakk'ı seversen, vay, vay, vay Gel ağlatma beni eller içinde, vay, vay, vay Hep bizi söyleşir bu devriâlem, vay, vay, vay, vay, vay, vay Beni destan ettin eller içinde, vay, vay İçinde vay, vay, içinde, vay, vay Beni destan ettin eller içinde, vay, vay İçinde vay, vay, içinde, vay, vay Hasretin sineme yareler açtı, vay, vay, vay Kaybettim aklımı, fikrim dolaştı, vay, vay, vay Aktı gözüm' yaşı, sele karıştı, vay, vay, vay, vay, vay, vay Dost eline gider seller içinde, vay, vay İçinde vay, vay, içinde, vay, vay Dost eline gider seller içinde, vay, vay İçinde vay, vay, içinde, vay, vay

Gülüm Benim derdim bana yeter birde sen vurma Bahar gitti fırtınalar eser başımda Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Aşkın beni bir gül gibi soldurdu her gün Yaralı bir ceylan gibi öldürdü her gün Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Yetmedi mi sana gülüm bir kuru sevda Ne vereyim sana gülüm al canım feda Gülüm Gülüm yetmez ölüm ben ölürüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Aşkın beni bir gül gibi soldurdu her gün Yaralı bir ceylan gibi öldürdü her gün Gülüm Gülüm yetmez ölüm savur külüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay Gülüm Gülüm yetmez ölüm savur külüm vay Etme gülüm, gitme gülüm ben ölürüm vay …

Dem Dem Ey şahin bakışlım bülbül avazlım Bir eli kadehlim bir eli sazlım Ey şahin bakışlım bülbül avazlım Bir eli kadehlim bir eli sazlım İşte ben gidiyorum kal ahu gözlüm kal ahı gözlüm Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben seni Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Yolda harami çok engel arada engel arada Unutma sevdiğim demde sırada Kalkıp gider amma gönlü burada Ne sen beni unut ne de ben seni ne de ben seni Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Kul Hüseyinim hey dost gül benzim soluk gül benzim soluk Alnımıza yazılmıştır ayrılık Vallahi sevdiğim gönüller birlik Ne sen beni unut ne de ben seni ne de ben seni Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey Dem dem demdem Hudey hudey hudey hudey Dem dem demdem