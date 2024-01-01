Gamzedeyim Deva Bulamam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor

Gamzedeyim Deva Bulmam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor

Dağlar Dağladı Beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Gitti, yârim gelmedi Derde bağladı beni Gitti, yârim gelmedi Derde bağladı beni Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Dağların arkasından Öldüm yâr sevdasından Dağların arkasından Öldüm yâr sevdasından Bileydim ayrılık var Giderdim arkasından Bileydim ayrılık var Giderdim arkasından Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana

Bağa Gel Bostana Gel Bağa gel bostana gel Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Eğer anan vermezse Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandm Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Bağlar narsız olur mu Gönül yarsız olur mu Bağlar narsız olur mu Gönül yarsız olur mu Ben eyledim sen etme Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Yar yandım Kul kusursuz olur mu Leylim leylim leylim leylim Kul kusursuz olur mu Leylim leylim leylim leylim Bağa gel bostana gel Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Eğer baban vermezse Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı İnsanoğlu yaşar mı Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Kalsa nefesten ayrı Leylim leylim leylim leylim Kalsa nefesten ayrı Leylim leylim leylim leylim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı