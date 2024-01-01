Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm Şarkı Sözleri
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Kubat
Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm
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Laylasını dinlerken suların sevgilim
Seyrine bir ged alam baharın sevgilim
Laylasını dinlerken suların sevgilim
Seyrine bir ged alam baharın sevgilim
Gel gel gadan belan men alım yar
Sensiz gülmez eşkim hamalım yar
Gel yad′a salma dilber
Ey vefadır olup bitenleri her nedi
Galbini kırmışam yar bilirem yar bilirem
Her günah mendedir bilirem her günah mendedir
Galbim eşkim gene de sendedir
Yüreğim eşkim gene de sendedir
Türküsünü dinlerken suların sevgilim
Seyrine gül serpelim baharın sevgilim
Türküsünü dinlerken suların sevgilim
Seyrine gül serpelim baharın sevgilim
Gel gel gadan belam men alım yar
Sensiz gülmez eşkim hamalım yar
Gel yad'a salma dilber
Ey vefadır olup bitenleri her nedi
Galbini kırmışam yar bilirem yar bilirem
Her günah mendedir bilirem her günah mendedir
Galbim eşkim gene de sendedir
Yüreğim eşkim gene de sendedir
Gel yad′a salma dilber
Ey vefadır olup bitenleri her nedi
Galbini kırmışam yar bilirem yar bilirem
Her günah mendedir bilirem her günah mendedir
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Vara vara vardım, şu kara taşa
Yazılan geliyor, sağ olan başa
Aman, aman, aman, aman oy
Beni hasret ettin, dosta gardaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm
Aman, aman, aman, aman oy
Aman, aman, aman, aman oy
Nice sultanları tahttan indirdin
Nicesinin gül benzini soldurdun
Aman, aman, aman, aman oy
Nicesini dönmez yola gönderdin
Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm
Aman, aman, aman, aman oy
Aman, aman, aman, aman oy
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Gurbet elde hasta düştüm ağlarım
Şu gönül kahrını çekemez oldum
Açılmış yarama ateş dağlarım
Aşk sırrını yare açamaz oldum
Açılmış yarama ateş dağlarım
Aşk sırrını yare açamaz oldum
Bir güzelin mecnunuyum efendim
Sel bastı obamı yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyom ben kendi kendim
Dert ile neşeyi seçemez oldum
Derdimi bilmiyom ben kendi kendim
Dert ile neşeyi seçemez oldum
Kaşların kemandır kirpiğin oktur
Bilinmez dertlerin sayısı çoktur
Bilirim sevdiğim ettiğin haktır
Gönül sana bağlı kaçamaz oldu
Bilirim sevdiğim ettiğin haktır
Gönül sana bağlı kaçamaz oldu
Bir güzelin mecnunuyum efendim
Sel bastı obamı yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyom ben kendi kendim
Dert ile neşeyi seçemez oldum
Derdimi bilmiyom ben kendi kendim
Dert ile neşeyi seçemez oldum