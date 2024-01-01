Gene Ben Yandım Benki aşkın badesini İçmiştiysem ne oldu? Benki aşkın badesini İçmiştiysem ne oldu? O yar için şu canımdan Geçmiştiysem de ne oldu? Gene ben yandım Gene ben yandım O yar için şu canımdan Geçmiştiysem de ne oldu? Gene ben yandım Gene ben yandım dağlar Gene mi ben yandım dağlar? Yoluna canımı versen El kızı üç gün ağlar Gene ben yandım dağlar Gene mi ben yandım dağlar? Yoluna canımı versen El kızı üç gün ağlar Yar deyip açtım gönlümü Yokluğun saydım ölümü Yar deyip açtım gönlümü Yokluğun saydım ölümü Yoluna civan ömrümü Sermiştiysem de ne oldu? Gene ben yandım Gene ben yandım Yoluna civan ömrümü Sermiştiysem de ne oldu? Gene ben yandım Gene ben yandım dağlar Gene mi ben yandım dağlar? Yoluna canımı versem El kızı üç gün ağlar Gene ben yandım dağlar Gene mi ben yandım dağlar? Yoluna canımı versem El kızı üç gün ağlar Gene ben yandım dağlar Gene mi ben yandım dağlar? Yoluna canımı versem El kızı üç gün ağlar Gene ben yandım dağlar Gene mi ben yandım dağlar? Yoluna canımı versem El kızı üç gün ağlar

Canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım

Güzel Dost Aşka dair bir his varsa özünde Aşka dair bir his varsa özünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Güzel dost Damla damla yaş olurum gözünde Damla damla yaş olurum gözünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Damla damla süzülürüm gözünde Damla damla yaş olurum gözünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Her acının bir sebebi var amma Her acının bir sebebi var amma Ezelden talibim kedere gama güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost

Eylen Yolcum Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim Susuz Çöller Aşmadın mı Yaralı Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Bende Ayrı Düştüm Sevdiklerimden Ok Yedim Zamane Yezitlerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden Sensin Zeynel Canım Kabe Dediğim Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi Bak Bende Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Bak Bende Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından