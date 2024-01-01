Yare Doğru Şarkı Sözleri
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Benki aşkın badesini
İçmiştiysem ne oldu?
Benki aşkın badesini
İçmiştiysem ne oldu?
O yar için şu canımdan
Geçmiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım
O yar için şu canımdan
Geçmiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versen
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versen
El kızı üç gün ağlar
Yar deyip açtım gönlümü
Yokluğun saydım ölümü
Yar deyip açtım gönlümü
Yokluğun saydım ölümü
Yoluna civan ömrümü
Sermiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım
Yoluna civan ömrümü
Sermiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
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Sarı saçlı, mavi gözlü canım
Sende yanasın ben gibi canım
Sarı saçlı, mavi gözlü canım
Sende yanasın ben gibi canım
Her günüm dertli, çileli canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Her günüm dertli, çileli canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Sevdan başımdam gitmesin canım
Dalında bülbül ötmesin canım
Sevdan başımdam gitmesin canım
Dalında bülbül ötmesin canım
Dertli çileli bitmesin canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Dertli çileli bitmesin canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Gel yârim alev sarmış sinemi
Yaktın beni yanardağ misali
Gel yârim alev sarmış sinemi
Yaktın beni yanardağ misali
Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Bir ok yemiş ceylan gibi canım
Sende yanasın ben gibi canım
Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
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Aşka dair bir his varsa özünde
Aşka dair bir his varsa özünde
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Damla damla yaş olurum gözünde
Damla damla yaş olurum gözünde
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Damla damla süzülürüm gözünde
Damla damla yaş olurum gözünde
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Her acının bir sebebi var amma
Her acının bir sebebi var amma
Ezelden talibim kedere gama güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
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Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim
Susuz Çöller Aşmadın mı Yaralı
Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
Bende Ayrı Düştüm Sevdiklerimden
Ok Yedim Zamane Yezitlerinden
Dileğim Var Kerbelanın Çölünden
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden
Dileğim Var Kerbelanın Çölünden
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden
Sensin Zeynel Canım Kabe Dediğim
Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi
Bak Bende Susuzum O Günden Beri
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
Bak Bende Susuzum O Günden Beri
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
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Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan
Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr
Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan
Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr
Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum
Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var
Dinleyene bir çift sözüm var
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek of
Ateş olup yanmak gerek hey
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Ateş olup yanmak gerek hey
Aciz olmak ayıp değil
Kabullenmek zorda olsa
İnsan olmak istiyorsan
Düşenede tekme vurma yâr
Aciz olmak ayıp değil
Kabullenmek zorda olsa
İnsan olmak istiyorsan
Merhameti evden kovma yâr
Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum
Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var
Dinleyene bir çift sözüm var
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek of
Ateş olup yanmak gerek hey
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Ateş olup yanmak gerek hey
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Ateş olup yanmak gerek hey