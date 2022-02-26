Gesi bağlarında dolanıyorum, Yitirdim yarimi, Aman aranıyorum. *** Yitirdim yarimi, Aman aranıyorum, Bir tek selamına güveniyorum. *** Gel otur yanıma, Hallarımı söyleyeyim. Derdimden anlamaz, Ben o yari neyleyim... *** Derdimden anlamaz, Ben o yari neyleyim. *** Gesi bağlarında üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz, Sana bana ölüm var. *** Hey Allah'tan korkmaz, Sana bana ölüm var, Ölüm varsa bu dünyada zülum var. *** Atma garip anam beni dağlar ardına, Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Atma garip anam beni dağlar ardına, Kimseler yanmasın, anam yansın derdime.﻿