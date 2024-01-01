Gövel Ördek Şarkı Sözleri
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Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Eğricesin' tel tel etmiş
Açar gider yele karşı
Eğricesin' tel tel etmiş
Açar gider yele karşı
Telli turnam, sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele karşı
Telli turnam, sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele karşı
Şahinim var, bazlarım var
Tele alışkın sazlarım var
Şahinim var, bazlarım var
Tele alışkın sazlarım var
Yâre gizli sözlerim var
Diyemiyo'm ele garşı
Yâre gizli sözlerim var
Diyemiyo'm ele garşı
Telli turnam, sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele karşı
Telli turnam, sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele...