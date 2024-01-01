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Kubat Gövel Ördek Gövel Ördek Yeşil başlı gövel ördek Uçar gider göle karşı Yeşil başlı gövel ördek Uçar gider göle karşı Eğricesin' tel tel etmiş Açar gider yele karşı Eğricesin' tel tel etmiş Açar gider yele karşı Telli turnam, sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele karşı Telli turnam, sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele karşı Şahinim var, bazlarım var Tele alışkın sazlarım var Şahinim var, bazlarım var Tele alışkın sazlarım var Yâre gizli sözlerim var Diyemiyo'm ele garşı Yâre gizli sözlerim var Diyemiyo'm ele garşı Telli turnam, sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele karşı Telli turnam, sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele... Tüm Şarkıları