Halkalı şeker, şam fıstık Aman arpalar gara gılçık Eğer beni seversen Aman al bohçanı yola çık Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasiretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Ben bu yerde haneyim Aman yel vurmuş pervaneyim Gidin söyleyin o yare Amanın derdinden divaneyim Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Galabak dereleri Aman yayılır develeri Kalkıda vermiş oynarlar Amanın şu Grika efeleri Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma kibar yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider