Bir nefeste harcadın aşkımı Söyle revamıydı bu bize Kırdın yıktın sen silmedin gözyaşımı Şimdi bende konuşma zamanı *** Zordu elveda demek Bu kadar çok severken Yıkılmam hadi git gideceksen *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Bir nefeste harcadın aşkımı Söyle revamıydı bu bize Kırdın yıktın sen silmedin gözyaşımı Şimdi bende konuşma zamanı *** Zordu elveda demek Bu kadar çok severken Yıkılmam hadi git gideceksen *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Sildim kalbimden adını *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını