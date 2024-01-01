Ham Meyvayı Kopardılar Dalından Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Eyer yarim tutmaz ise dalımdan Onun için açık gider gözlerim Eyer yarim tutmaz ise dalımdan Onun için kapanmıyor gözlerim Benim yarim yaylalarda oturur Ak elleri soğuk suya batırır Benim yarim yaylalarda oturur Ak elleri soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir

Sildim Adını Bir nefeste harcadın aşkımı Söyle revamıydı bu bize Kırdın yıktın sen silmedin gözyaşımı Şimdi bende konuşma zamanı *** Zordu elveda demek Bu kadar çok severken Yıkılmam hadi git gideceksen *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Bir nefeste harcadın aşkımı Söyle revamıydı bu bize Kırdın yıktın sen silmedin gözyaşımı Şimdi bende konuşma zamanı *** Zordu elveda demek Bu kadar çok severken Yıkılmam hadi git gideceksen *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını *** Sildim kalbimden adını *** Sevemem bundan böyle delice Kalamam bir an bile senle Topladım eşyalarımı hatıraları Yırttım attım tüm fotoğrafları Sildim kalbimden adını

Gel Gücüm kalmadı inan Geceler üstümde karabasan Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça Güneşim doğmuyor sabahlara Sensizlik koynumda, yüreğim paramparça Güneşim doğmuyor sabahlara *** Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden *** Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Uykusuz geceler yatağımda Üşüyor bedenim sen olmayınca Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda Karardı dünyam yokluğunda *** Hayalin başucumda, gözlerim hep yollarda Karardı dünyam yokluğunda Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden *** Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel, gel kurtar beni tükenmeden, gel Hadi tut tut ellerimi bitsin bu özlem Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden Gel ki sevdiğim gülsün gözlerim, gel, hadi gel Ne olur ben tükenmeden

Acı Gülümseme Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde Yanıyorum ya sebebsiz Sebebi sensin ama sen gereksiz *** Şimdi koca bir boşluk alıyor Sahip olduğun yeri Ne farkeder ki artık yoksun yanımda Aşkın zaten bana tuzaktı *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Adını bilmediğim düşüncelerim var içimde Sözünü edemediğim bir sevgilim var dilimde Tarif edemediğim bir aşkın ateşinde Yanıyorum ya sebebsiz Sebebi sensin ama sen gereksiz *** Şimdi koca bir boşluk alıyor Sahip olduğun yeri Ne farkeder ki artık yoksun yanımda Aşkın zaten bana tuzaktı *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine *** Acı bir gülümseme kalmış yüzümde Hele bir bak ne kalmış senden geriye Hiç üzülmem inan görsem seni başka ellerde Bakarım ben herzaman başımın çaresine

Çakma Aşk Yorgun düştü Senle Ah bu kalbim Üstelik kalmadı hiç mecalim Zorlamaya gelmez aşk bilirim İlk kez senle aynı fikirdeyim *** Artık bende kuralına Göre Oynayacağım bak bu Aşkı Anlamamış gibi bakma Öyle Çoktan kestim hesabını *** Takmam kafama iyi bilirsin Çakma aşkını alabilirsin Sözüne Sadık olmayan birini Tutma kalbim yol ver gitsin.