Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik? Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var Aşığın gözü kör kulağı sağır Doğruyu yanlışı ondan görmedik Yakıldı yıkıldı yinede sevdi Ah o vefasızlar kıymet bilmedi Aşığın gözü kör kulağı sağır Doğruyu yanlışı ondan görmedik Yakıldı yıkıldı yinede sevdi Ah o vefasızlar kıymet bilmedi Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var