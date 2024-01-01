Hasret Çöktü Nizamiyeden girdim uygun adımla Elbiseyi giyindim ağız tadıyla Nizamiyeden girdim uygun adımla Elbiseyi giyindim ağız tadıyla Tanıştım onbaşı komunatıyla Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Omuzumda çantamla g-üç tüfeği Palazkaya takındım süngü fişeği Omuzumda çantamla g-üç tüfeği Palazkaya takındım süngü fişeği Arar oldum evdeki yorgan döşeği Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Eğitim alanında bülbüller ötmez Gelir geçer dediler askerlik bitmez Eğitim alanında bülbüller ötmez Gelir geçer dediler askerlik bitmez Gece gündüz hayalin karşımda bitmez Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım Vatan borçu ödenince ordayım

Ağla Beni Vuruldum düşlerine tezden gelesen Serildim yollarına incinmeyesen Derisem 'gelmem' de, inanmayasan Ağla beni, ağla beni Ağla beni gelirsem yar ağla beni Vurur elin acır diye kapı ördüm güller ile Sofra kurdum şarab ile. Dokunur da doymam diye döşek serdim Kendim ile yastık ettim kolum ile Koklamadan saçlarını Tatmadan hiç şarabını Sarhoş oldum, sarhoş oldum. Bağla beni, bağla beni Bağla beni gelirsem yar bağla beni Sazımın ezgisi açmaz dalısın, Ezgimin dizesi naz dalımsın Gönlümün zor türküsü yollar bağısın Ağla beni, ağla beni Ağla beni gelirsem yar ağla beni

Ah Dağlar Ah dağlar serin dağlar Kuzular meler ağlar Dost aklıma gelende Yanar yüreğim sızlar Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma Karşıdan el eyleme Yar beni del'eyleme Öldürürsen sen öldür Kötüye kul eyleme Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma Koyun kuzu yayılır Yaylanın beleninden Nedir bu çektiklerim Şu feleğin elinden Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma Meler kuzular meler Yüreklerimi deler Uzaklaştım sıladan Hep düşmanlarım güler Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma

Ele Eyvah Şu garip hâlimi dosta Desem de bir demesem de Dert yüküm var posta posta Dert yüküm var posta posta Gülsem de bir gülmesem de Gülsem de bir gülmesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de El, ayak çekildi benden Can gidiyor garip tenden Ömür geçti gurbet elden Ömür geçti, hey, gurbet elden Dönsem de bir dönmesem de Dönsem de bir dönmesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir...