Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Onbeşliler geliyo' Gızların gözü yaşlı Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Giderim elinizden Gurtula'm dilinizden Giderim elinizden Gurtula'm dilinizden Yeşilbaş ördek olsam Su içmem gölünüzden Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Gidiyo'm, gidemiyo'm Az doldur içemiyo'm Gidiyo'm, gidemiyo'm Az doldur içemiyo'm Sen benden geçtin ama Ben senden geçemiyo'm Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim gız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye