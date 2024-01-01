Hey onbeşli Şarkı Sözleri
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Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler geliyo'
Gızların gözü yaşlı
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
Giderim elinizden
Gurtula'm dilinizden
Giderim elinizden
Gurtula'm dilinizden
Yeşilbaş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
Gidiyo'm, gidemiyo'm
Az doldur içemiyo'm
Gidiyo'm, gidemiyo'm
Az doldur içemiyo'm
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyo'm
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
Aslan yârim gız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye