İki Keklik İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik de bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor *** Annesine kara da haber gidiyor Annesine kara da haber gidiyor Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim Aman aman yar benim Uzun da geceler yar boynuma sar benim Aman aman sar benim *** İki de keklik bir derede su içer İki de keklik bir derede su içer Dertli de keklik dertsizlere dert açar Aman aman dert açar Dertli de keklik dertsizlere dert açar Aman aman dert açar *** Buna da yanık sevda derler tez geçer Buna da yanık sevda derler tez geçer Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim Aman aman yar benim Uzun da geceler yar boynuma sar benim Aman aman sar benim

Fincanın Etrafı Yeşil Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşum dilim dolaşır aman aman Sarhoşum dilim dolaşır aman aman *** Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni *** Fincanın etrafı sarı aman aman Fincanın etrafı sarı aman aman Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Elimden aldılar yâri aman aman Elimden aldılar yâri aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni

Bülbülüm Altın Kafeste Bülbülüm altın kafeste Bülbülüm altın kafeste Öter aheste aheste Öter aheste aheste Ötme bülbül, yârim hasta Ötme bülbül, yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Bülbülleri har ağlatır Bülbülleri har ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim? Ben feleğe neylemişim? Beni her bahar ağlatır Beni her bahar ağlatır Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana...

Gezirler Başı Gerizler başından Hoplayamadım aman aman Döküldü cephanelerim Toplayamadım Döküldü cephanelerim Toplayamadım Düşman galip geldi Haklayamadım aman aman Amanın amanın efeler öldürmen beni Bir hic uğrunada efem soldurman beni Amanın amanın efeler öldürmen beni Güzelde Cemile'nin yoluna soldurman beni Mahkeme önünden Eğildim geçtim aman aman Sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm Sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm Ahbap düşman oldu Ben buna şaştım Aman Aman Amanın amanın efeleri öldürmen beni Bir hic uğrunada efem soldurman beni Amanın amanin efelerim öldürmen beni Güzelde Cemile'nin yoluna da öldürmen beni

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Eyer yarim tutmaz ise dalımdan Onun için açık gider gözlerim Eyer yarim tutmaz ise dalımdan Onun için kapanmıyor gözlerim Benim yarim yaylalarda oturur Ak elleri soğuk suya batırır Benim yarim yaylalarda oturur Ak elleri soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir

Acem Kızı Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakarken Can telef ediyor, gül Acem kızı Gül Acem kızı Seni seven, seven oğlan Oğlan, neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi? şerbet mi? Bal Acem kızı, bal Acem kızı Avrupa kurban olsun, kara kaşına İngiliz, Fransız değmez döşüne Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı