İnce İnce Şarkı Sözleri
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Akşam olup gün düşünce
Hüzün çöker ince ince ince ince
Saçlarıma karlar yağar
Beyaz döker ince ince ince ince
Düşlerim yalnız üşüyor
Sensizligin atesinde
Umutlarım bekleşiyor
Odamın her kösesinde
Başım yastığa değince
Yaş süzülür ince ince
Düşlerim yalnız üşüyor
Sensizliğin ateşinde
Umutlarım bekleşiyor
Odamın her köşesinde
Düşlerim yalnız üşüyor
Sensizliğin ateşinde
Umutlarım beklesiyor
Odamın her koşesinde
Prangalarım kolumda
İncitiyor ince ince ince ince
Hasret düştü sol yanıma
İnletiyor ince ince ince ince
Düşlerim yalnız üşüyor
Sensizliğin ateşinde
Umutlarım bekleşiyor
Odamın her köşesinde
Başım yastığa değince
Yaş suzulur ince ince
Düşlerim yalnız üşüyor
Sensizliğin ateşinde
Umutlarım bekleşiyor
Odamın her köşesinde
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Mevla gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş
Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı, ağlamasam mı
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı
***
Dura dura bir sel oldum erenler
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı, çağlamasam mı, dost
***
Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
Bilmem söylesem mi söylemesem mi dost
***
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi, söylemesem mi dost
***
Mahzuni Şerif'im dindir acını, dindir acını
Bazı acılardan al ilacını, al ilacını
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı
Bilmem boylasam mı boylamasam mı dost
***
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı, boylamasam mı dost
***
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı, boylamasam mı dost