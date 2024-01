Akşam olup gün düşünce Hüzün çöker ince ince ince ince Saçlarıma karlar yağar Beyaz döker ince ince ince ince Düşlerim yalnız üşüyor Sensizligin atesinde Umutlarım bekleşiyor Odamın her kösesinde Başım yastığa değince Yaş süzülür ince ince Düşlerim yalnız üşüyor Sensizliğin ateşinde Umutlarım bekleşiyor Odamın her köşesinde Düşlerim yalnız üşüyor Sensizliğin ateşinde Umutlarım beklesiyor Odamın her koşesinde Prangalarım kolumda İncitiyor ince ince ince ince Hasret düştü sol yanıma İnletiyor ince ince ince ince Düşlerim yalnız üşüyor Sensizliğin ateşinde Umutlarım bekleşiyor Odamın her köşesinde Başım yastığa değince Yaş suzulur ince ince Düşlerim yalnız üşüyor Sensizliğin ateşinde Umutlarım bekleşiyor Odamın her köşesinde