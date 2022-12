İyi olacaksın merak etme Sen de benim gibi alışırsın Soğuk kışlardı bahar gelir Acın iyileşir tez bu vakit *** Ben beyaz dedim sen siyah Ben konuş dedim sen sustun Ben yarın dedim sen bugün Ben yaklaş dedim sen kaçtın *** Belki bendim her şeyden mesul Ancak sevdim sevebildim Derken seni kaybettim Gitmem derken gidebildim *** Yarım kalsak da ne güzeldi İyi olacaksın merak etme Yarım kalsak da ne güzeldi İyi olacaksın merak etme *** İyi olacaksın merak etme Sen de benim gibi alışırsın Soğuk kışlardı bahar gelir Acın iyileşir tez bu vakit *** Ben beyaz dedim sen siyah Ben konuş dedim sen sustun Ben yarın dedim sen bugün Ben yaklaş dedim sen kaçtın *** Belki bendim her şeyden mesul Ancak sevdim sevebildim Derken seni kaybettim Gitmem derken gidebildim *** Yarım kalsak da ne güzeldi İyi olacaksın merak etme Yarım kalsak da ne güzeldi İyi olacaksın merak etme *** Belki bendim her şeyden mesul Ancak sevdim sevebildim Derken seni kaybettim Gitmem derken gidebildim *** Yarım kalsak da ne güzeldi İyi olacaksın merak etme Yarım kalsak da ne güzeldi İyi olacaksın merak etme