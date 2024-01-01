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7/24 Dinle Yare Doğru

Yare Doğru Şarkı Sözleri

Kubat Yare Doğru şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Yare Doğru şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yare Doğru sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kubat

Kubat

Yare Doğru

  • Kara Ağaç

  • Canım

  • Zalım Poyraz

  • Sallan Boyuna Bakalım

  • Yare Doğru

  • Güzel Dost

  • Kırmızı Buğday

  • Eylen Yolcum

  • Bir Çift Gözüm Var

  • Gene Ben Yandım

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