Kara Ağaç Şarkı Sözleri
Kubat Kara Ağaç şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Kara Ağaç şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kara Ağaç sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yâr gidiyor musun?
Gitme, içimde bir korku var
Biliyor musun?
Böyle başlar ayrılıklar
***
Gel biraz, kokunu bırak
Baharımı al, soğuktur oralar
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar uğurlar
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Yâr gidiyor musun?
Gitme, içimde bir korku var
Biliyor musun?
Böyle başlar ayrılıklar
***
Gel biraz, kokunu bırak
Baharımı al, soğuktur oralar
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar uğurlar
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim