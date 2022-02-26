Yâr gidiyor musun? Gitme, içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz, kokunu bırak Baharımı al, soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme, içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz, kokunu bırak Baharımı al, soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim