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Karamanın Bayırına
At Bağladım Aman Çayırına
Bir Şeftali Versen Bana
Anan Baban Aman Hayırına
Karamanı Ayırsalar
İçine Gül Aman Doldursalar
Çirkinleri Öldürseler
Güzelleri Aman Güldürseler
Karamana Gideriken
Ayağıma Battı Bir Diken
O Dikeni Yola Döken
Sana Yandım Çerkez Kızı
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Vuruldum düşlerine tezden gelesen
Serildim yollarına incinmeyesen
Derisem 'gelmem' de, inanmayasan
Ağla beni, ağla beni
Ağla beni gelirsem yar ağla beni
Vurur elin acır diye kapı ördüm güller ile
Sofra kurdum şarab ile.
Dokunur da doymam diye döşek serdim
Kendim ile yastık ettim kolum ile
Koklamadan saçlarını
Tatmadan hiç şarabını
Sarhoş oldum, sarhoş oldum.
Bağla beni, bağla beni
Bağla beni gelirsem yar bağla beni
Sazımın ezgisi açmaz dalısın,
Ezgimin dizesi naz dalımsın
Gönlümün zor türküsü yollar bağısın
Ağla beni, ağla beni
Ağla beni gelirsem yar ağla beni
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Ah dağlar serin dağlar
Kuzular meler ağlar
Dost aklıma gelende
Yanar yüreğim sızlar
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
Karşıdan el eyleme
Yar beni del'eyleme
Öldürürsen sen öldür
Kötüye kul eyleme
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
Koyun kuzu yayılır
Yaylanın beleninden
Nedir bu çektiklerim
Şu feleğin elinden
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
Meler kuzular meler
Yüreklerimi deler
Uzaklaştım sıladan
Hep düşmanlarım güler
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
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Şu garip hâlimi dosta
Desem de bir demesem de
Dert yüküm var posta posta
Dert yüküm var posta posta
Gülsem de bir gülmesem de
Gülsem de bir gülmesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
El, ayak çekildi benden
Can gidiyor garip tenden
Ömür geçti gurbet elden
Ömür geçti, hey, gurbet elden
Dönsem de bir dönmesem de
Dönsem de bir dönmesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Elen eyvah, dilen eyvah
Mızrap küsmüş telen, eyvah
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir demesem de
Tükendim dostan, eyvallah
Desem de bir...
-
Karamanın Bayırına
At Bağladım Aman Çayırına
Bir Şeftali Versen Bana
Anan Baban Aman Hayırına
Karamanı Ayırsalar
İçine Gül Aman Doldursalar
Çirkinleri Öldürseler
Güzelleri Aman Güldürseler
Karamana Gideriken
Ayağıma Battı Bir Diken
O Dikeni Yola Döken
Sana Yandım Çerkez Kızı
-
Hele bakın şu yârimin bana ettiği işlere of
Her yanımdan hançer gibi
Zülüflerin saplıyor of
Kaşı derman göz üstünde
Gözü ferman lokman bile
Hekim bile düşer derde of
Ayrılık var diye gelir
Bölük bölük şu turnalar of
Aman lokman, canım lokman
Ayrılmışa ilaç nedir?
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Aman lokman, canım lokman
Ayrılmışa ilaç nedir?
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of of
Aman lokman, canım lokman
Ayrılmışa ilaç nedir?
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of of
Hele bakın şu yârimin bana ettiği işlere of
-
Bugün nalanı efkarım
Ta arşa dayandı dilber
Bugün nalanı efkarım
Ta arşa dayandı dilber
Ah çekerim hayalinle
Bütün cismim yandı dilber
Ah çekerim hayalinle
Bütün cismim yandı dilber
Bu aşk büyük bir beladır
Mecnun'a sebep leyla'dır
Bu aşk büyük bir beladır
Mecnun'a sebep leyla'dır
Gönlüm sana müpteladır
Seni sayar sandı dilber
Gönlüm sana müpteladır
Seni sayar sandı dilber
Bakma meluli halıma
Niçin girdin vebalıma
Bakma meluli halıma
Niçin girdin vebalıma
Acıram garip gönlüme
Haydi sana yandı dilber
Acıram garip gönlüme
Haydi sana yandı dilber
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Bugün sarhoş adayıyız birkaç arkadaş, getirin rakıyı mezeyi gardaş
Bugün sarhoş adayıyız birkaç arkadaş, doldurun rakıyı içelim gardaş
Bu akşam da felekten bir gece çalalım, sabaha dek zil zurna sarhoş olalım
Bu akşam da felekten bir gece çalalım, sabaha dek zil zurna sarhoş olalım
Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun
Atın ölümü gardaş arpadan olsun
Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun
Atın ölümü gardaş arpadan olsun
İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir
İnceldiği yerden koparsa kopsun
İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir
İnceldiği yerden koparsa kopsun
Bırakalım derdi bir bir kenara, dönelim o güzelim eski yıllara
Bırakalım derdi bir bir kenara, dönelim o güzelim eski yıllara
İşte buna içilir, sıhhatinize, iyi bakın dostlarım kendinize
İşte buna içilir, sıhhatinize, iyi bakın dostlarım kendinize
Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun
Atın ölümü gardaş arpadan olsun
Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun
Atın ölümü gardaş arpadan olsun
İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir
İnceldiği yerden koparsa kopsun
İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir
İnceldiği yerden koparsa kopsun
Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun
Atın ölümü gardaş arpadan olsun
Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun
Atın ölümü gardaş arpadan olsun
İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir
İnceldiği yerden koparsa kopsun
İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir
İnceldiği yerden koparsa kopsun
-
Dağlar, dağlar
İçimde yangın var, bu nasıl efkâr?
Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan
Aşk bana ağlar
Dağlar, dağlar
İçimde yangın var, bu nasıl efkâr?
Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan
Aşk bana ağlar
Seni yalan, seni hırsız
Beni çalan be hayırsız
Beni yakan sen değil misin?
Sen
Sen
Seni yalan, seni hırsız
Beni çalan be hayırsız
Beni yakan sen değil misin?
Sen, sen
Dağlar, dağlar
İçimde yangın var, bu nasıl efkâr?
Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan
Aşk bana ağlar
Dağlar, dağlar
İçimde yangın var, bu nasıl efkâr?
Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan
Aşk bana ağlar
Seni yalan, seni hırsız
Beni çalan be hayırsız
Beni yakan sen değil misin?
Sen
Sen
Seni yalan, seni hırsız
Beni çalan be hayırsız
Beni yakan sen değil misin?
Sen
Sen
Seni yalan, seni hırsız
Beni çalan be hayırsız
Beni yakan sen değil misin?
Sen, sen
-
Hele bakın şu yârimin bana ettiği işlere of
Her yanımdan hançer gibi
Zülüflerin saplıyor of
Kaşı derman göz üstünde
Gözü ferman lokman bile
Hekim bile düşer derde of
Ayrılık var diye gelir
Bölük bölük şu turnalar of
Aman lokman, canım lokman
Ayrılmışa ilaç nedir?
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Aman lokman, canım lokman
Ayrılmışa ilaç nedir?
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of of
Aman lokman, canım lokman
Ayrılmışa ilaç nedir?
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of
Şu yaralar öldürmeden
Bize melhem getir lokman of of
Hele bakın şu yârimin bana ettiği işlere of
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Yaralı ceylanım
Senden başkasına gönül vermem
Yaralı ceylanım
Senden başkasına gönül vermem
Elin beslediği gülden
Al bu canım sana dermem
Elin beslediği gülden
Al bu canım sana dermem
Yandı yürek yana yana
Savur külüm döne döne
Yandı yürek yana yana
Savur külüm döne döne
Kurumadan elde kına
Zülfün telin yere sermem
Soğumadan elde kına
Zülfün telin yere sermem
Amman yare amman yare
Hey pir ver bu derde çare
Hey pir ver bu derde çare
Amman yare amman yare
Pirim ver bu derde çare
Amman yare amman yare
Hey pir ver bu derde çare
Hey pir ver bu derde çare
Amman yare amman yare
Pirim ver bu derde çare
Bir ok düştü yaralandım
Dost elinden parelendim
Bir ok değdi yaralandım
Dost elinden parelendim
Dar günümde karalandım
Dil lal olur seni yermem
Dar günümde karalandım
Dil lal olur seni yermem
Yandı yürek yana yana
Savur külüm döne döne
Yandı yürek yana yana
Savur külüm döne döne
Soğumadan elde kına
Zülfün telin yere sermem
Kurumadan elde kına
Zülfün telin yere sermem
Amman yare amman yare
Hey pir ver bu derde çare
Hey pir ver bu derde çare
Amman yare amman yare
Pirim ver bu derde çare
Amman yare amman yare
Hey pir ver bu derde çare
Hey pir ver bu derde çare
Amman yare amman yare
Pirim ver bu derde çare
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Senede bir günü bekleme, gülüm
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, gul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Her seher yelinin estiği gibi
Halil İbrahim′i kestiği gibi
Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, gul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Ekberi′yim arı gibi dalına
Dertli bülbül gibi gülün dalına
Her zaman hazırım senin yoluna
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Her zaman hazırım senin yoluna
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, gul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, kul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol
Bir zaman gapında sakla, kul eyle
Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle
Al bıçağı, boğazıma çal eyle
Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol
Al bıçağı...
-
Nizamiyeden girdim uygun adımla
Elbiseyi giyindim ağız tadıyla
Nizamiyeden girdim uygun adımla
Elbiseyi giyindim ağız tadıyla
Tanıştım onbaşı komunatıyla
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Omuzumda çantamla g-üç tüfeği
Palazkaya takındım süngü fişeği
Omuzumda çantamla g-üç tüfeği
Palazkaya takındım süngü fişeği
Arar oldum evdeki yorgan döşeği
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Eğitim alanında bülbüller ötmez
Gelir geçer dediler askerlik bitmez
Eğitim alanında bülbüller ötmez
Gelir geçer dediler askerlik bitmez
Gece gündüz hayalin karşımda bitmez
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım
Hasret çöktü gece gündüz dardayım dardayım
Vatan borçu ödenince ordayım