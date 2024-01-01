Kırmızı Buğday Kırmızı buğday, Ayrılmıyor sezinden, Mevlam mevlam versin Güzellerin gencinden. Kim ayrılmış Ben ayrılmam, Eşinden Yürü yürü dilber, Salman saçın sürünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Yol üstüne Kura koymuş, İlyeni Ben istemem istemem Mavi şalvar giyeni, Ben isterim Setre pantol Giyeni Yürü yürü dilber, Salman saçın sürünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün

Bela Sevdan Akşam oldu şehrimde Penceremde kuşlar göründü Bir yaşlı hayal gözlerimde Gözlerimi yaşlar bürüdü *** Akşam oldu şehrimde Penceremde kuşlar göründü Bir yaşlı hayal gözlerimde Gözlerimi yaşlar bürüdü *** Çilem dolmuyor Giden dönmüyor Çalan olmuyor kapımı *** Çilem dolmuyor Giden dönmüyor Çalan olmuyor kapımı *** Ağlamaktan kurudu gözlerim Ağlıyorum neydim ne haldeyim Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim Hala sevdalınım Bela sevdan var ya *** Ağlamaktan kurudu gözlerim Ağlıyorum neydim ne haldeyim Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim Hala sevdalınım Bela sevdan var ya

Hasret Ayazları Bana bir söz yeterdi Aşka hüzün eserdi Şahidim işte denizdi Yeminle içerim şimdi Denizleri derinleri *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Sorma yakıyor İki dağ bir ayaz Ve sen içimde biraz Olmasan olmuyor Yokluğun dolmuyor *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla

Kuşlar Gönlün mabedimdir Ömrüm al senindir Gördüm gözümü ilk açışımla *** Döndüm dolaştım ellerine Başım nasıl hasret dizlerine Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Sensiz olmadı ellerime kelepçe Vurdun kalmadı ayrılığa gerekçe *** Nasıl ki evlerin odaları varsa Nasıl ki kuşların yuvaları varsa *** Gönlün mabedimdir Ömrüm al senindir Gördüm gözümü ilk açışımla Döndüm dolaştım ellerine Başım nasıl hasret dizlerine Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Sensiz olmadı en sonunda nihayet Bitti kalmadı şarkılar da keramet Sensiz olmadı en sonunda nihayet Bitti kalmadı şarkılar da nihavent *** Nasıl ki evlerin odaları varsa Nasıl ki kuşların yuvaları varsa *** Gönlün mabedimdir Ömrüm al senindir Gördüm gözümü ilk açışımla Döndüm dolaştım ellerine Başım nasıl hasret dizlerine Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Kuşlar her baharda gelirler Ama sonbaharda göçerler Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Kuşlar sen kuşları boş ver Evler yerlerinde değiller Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** AH Sen kuşları sevdin AH Sen de gider miydin AH Sen hala kuşlara hayran AH Aşkım gemilerdi AH Sana demirlendi Gemilere adres oldu liman Sen hala kuşlara hayran.

Şarkılar Güzelse Hala Kıyamet kopsa unutamazsın Unutamazsın artık Bir kere sevmişsin ne denir sana Ne denir sana artık *** Hangi pencereye baksan onu görürsün Onu görürsün artık Hangi limana demir alsa gemiler Ona uğramadan edemez *** Şarkılar güzelse hala Hala sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Unutamazsın diyorum sana Boşuna bu tükenircesine ağlamalar Boşuna bunca beklemeler Boşuna bunca kahır *** Bu köy meyhanelerinde Çürümek her akşam Bu her kadehte erimek Ağır ağır *** Şarkılar güzelse hala Hala sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir

Sebepsiz Fırtına Gerilir büyür ah Bir sebepsiz fırtına Kardeşidir umut aşkın Kalan elinde avucunda *** Fırtınalardan kurtar beni ya Batırma gemilerimi Umutlar aşkın teknesi ya Umutlarım tükendi *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor *** Gerilir büyür ah Bir sebepsiz fırtına Kardeşidir umut aşkın Kalan elinde avucunda *** Fırtınalardan kurtar beni ya Batırma gemilerimi Umutlar aşkın teknesi ya Umutlarım bulutlanır Adına düğümlenir *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor