Esirinim Şarkı Sözleri
Kubat Esirinim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Esirinim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esirinim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kırmızı buğday,
Ayrılmıyor sezinden,
Mevlam mevlam versin
Güzellerin gencinden.
Kim ayrılmış
Ben ayrılmam,
Eşinden
Yürü yürü dilber,
Salman saçın sürünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Yol üstüne
Kura koymuş,
İlyeni
Ben istemem istemem
Mavi şalvar giyeni,
Ben isterim
Setre pantol
Giyeni
Yürü yürü dilber,
Salman saçın sürünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün
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Akşam oldu şehrimde
Penceremde kuşlar göründü
Bir yaşlı hayal gözlerimde
Gözlerimi yaşlar bürüdü
***
Akşam oldu şehrimde
Penceremde kuşlar göründü
Bir yaşlı hayal gözlerimde
Gözlerimi yaşlar bürüdü
***
Çilem dolmuyor
Giden dönmüyor
Çalan olmuyor kapımı
***
Çilem dolmuyor
Giden dönmüyor
Çalan olmuyor kapımı
***
Ağlamaktan kurudu gözlerim
Ağlıyorum neydim ne haldeyim
Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim
Hala sevdalınım
Bela sevdan var ya
***
Ağlamaktan kurudu gözlerim
Ağlıyorum neydim ne haldeyim
Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim
Hala sevdalınım
Bela sevdan var ya
-
Bana bir söz yeterdi
Aşka hüzün eserdi
Şahidim işte denizdi
Yeminle içerim şimdi
Denizleri derinleri
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Sorma yakıyor
İki dağ bir ayaz
Ve sen içimde biraz
Olmasan olmuyor
Yokluğun dolmuyor
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
-
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açışımla
***
Döndüm dolaştım ellerine
Başım nasıl hasret dizlerine
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Sensiz olmadı ellerime kelepçe
Vurdun kalmadı ayrılığa gerekçe
***
Nasıl ki evlerin odaları varsa
Nasıl ki kuşların yuvaları varsa
***
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açışımla
Döndüm dolaştım ellerine
Başım nasıl hasret dizlerine
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Sensiz olmadı en sonunda nihayet
Bitti kalmadı şarkılar da keramet
Sensiz olmadı en sonunda nihayet
Bitti kalmadı şarkılar da nihavent
***
Nasıl ki evlerin odaları varsa
Nasıl ki kuşların yuvaları varsa
***
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açışımla
Döndüm dolaştım ellerine
Başım nasıl hasret dizlerine
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Kuşlar her baharda gelirler
Ama sonbaharda göçerler
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Kuşlar sen kuşları boş ver
Evler yerlerinde değiller
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
AH Sen kuşları sevdin
AH Sen de gider miydin
AH Sen hala kuşlara hayran
AH Aşkım gemilerdi
AH Sana demirlendi
Gemilere adres oldu liman
Sen hala kuşlara hayran.
-
Kıyamet kopsa unutamazsın
Unutamazsın artık
Bir kere sevmişsin ne denir sana
Ne denir sana artık
***
Hangi pencereye baksan onu görürsün
Onu görürsün artık
Hangi limana demir alsa gemiler
Ona uğramadan edemez
***
Şarkılar güzelse hala
Hala sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Unutamazsın diyorum sana
Boşuna bu tükenircesine ağlamalar
Boşuna bunca beklemeler
Boşuna bunca kahır
***
Bu köy meyhanelerinde
Çürümek her akşam
Bu her kadehte erimek
Ağır ağır
***
Şarkılar güzelse hala
Hala sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
-
Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fırtına
Kardeşidir umut aşkın
Kalan elinde avucunda
***
Fırtınalardan kurtar beni ya
Batırma gemilerimi
Umutlar aşkın teknesi ya
Umutlarım tükendi
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
***
Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fırtına
Kardeşidir umut aşkın
Kalan elinde avucunda
***
Fırtınalardan kurtar beni ya
Batırma gemilerimi
Umutlar aşkın teknesi ya
Umutlarım bulutlanır
Adına düğümlenir
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
-
Yüreğinin sesinden aşkının sesinden
Sıcacık nefesinle bana bir şarkı söyle
Yüreğin nerelerde sesin nerelerde
Aşkımız dillerde bitemez bitti derler olsun
***
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
***
Anıyor musun bak bir zamanlar
Seni sevmiştim biliyorsun
Arıyor musun ah o zamanlar
Beni sevmiştin biliyorsun
***
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
***
Yüreğimden geçersin geceleri çoğu zaman
Hayaller konuşmaz bana bir şarkı söyle
Yüreğin buralarda sesin nerelerde
Aşkımız dillerde bitemez bitti derler olsun
***
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
***
Yüreğime yarsın ölümüne varsın
Şu kader utansın bittiyse
Ölümüne varsın işte bu farkın
Ve bu son şarkım ikimize
***
Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim
Ve bu şarkı ikimizin olsun
***
Yazmam bir daha
Aşkım ben sana
Aşk ladesti
Aklımda
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