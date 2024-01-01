-
Bugün nalanı efkarım
Ta arşa dayandı dilber
Bugün nalanı efkarım
Ta arşa dayandı dilber
Ah çekerim hayalinle
Bütün cismim yandı dilber
Ah çekerim hayalinle
Bütün cismim yandı dilber
Bu aşk büyük bir beladır
Mecnun'a sebep leyla'dır
Bu aşk büyük bir beladır
Mecnun'a sebep leyla'dır
Gönlüm sana müpteladır
Seni sayar sandı dilber
Gönlüm sana müpteladır
Seni sayar sandı dilber
Bakma meluli halıma
Niçin girdin vebalıma
Bakma meluli halıma
Niçin girdin vebalıma
Acıram garip gönlüme
Haydi sana yandı dilber
Acıram garip gönlüme
Haydi sana yandı dilber
-
-
Bir Sınıfta Okurken Hep Resmini Çizerdim.
Ben Seni Şimdi Değil Çocukken De Severdim.
Bazen Gelirdin Bize Bazen Gelirdim Size…
Mahallede Komşular Aşık Derlerdi Bize.
Artık Benim Değilsin El Alemde Gelinsin.
O Tertemiz Aşkımla Dünya Ahret Bacımsın
-
Ağ elime mor kınalar yakdılar
Gaderim yok gurbet ele saldılar
Oniki yaşında gelin ettiler
Ağlar ağlar göz yaşımı silerim of of
Ağlar ağlar göz yaşımı silerim of of
Merdimenden indim indim yıkıldım
Mevlam izin verdi gine dikildim
Her çiçekten aldım aldım takındım
Gırmızı gül sendi galdı tamahdım
Yüce dağ başında nasmalı pınar
Asması yıkılmış suları hurlar
Galındı gal gal süpürgü çaldığım evler
Başım alıp gurbet ele giderim
Başım alıp gurbet ele giderim
Of offfffff
-
İskender Boğazı, şıngır da, şıngırı, şıngırı, şıngırı, şıngır da
Dardır Geçilmez, aman, aman
Soğuktur Suları, şıngır da, şıngırı, şıngırı, şıngırı, şıngır da
Bir Tas İçilmez, aman, aman hey
*
Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim
*
Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim
*
Ben yârimi gördüm, şıngır da, şıngırı, şıngırı, şıngırı, şıngır da
Kordon boyunda, aman, aman
Altın köstek vardı, şıngır da, şıngırı, şıngırı, şıngırı, şıngır da
Yârin boynunda, aman, aman hey
*
Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim
*
Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim
-
Dışarda üşüyen var, soğukta titreyen var
Sevemedim bir türlü, bu soğuk havaları
Gecenin ayazında, tütmeyen bacalar var
Yorganlara sarılmış, sızlayan bebeler var
*
Olaydım ah olaydım, yanan ateş olaydım
Yanmayan sobalarda odun kömür olaydım
Gördükçe içim sızlar, gariplerin halini
Sırtındaki paltosu, kazağı ben olaydım
*
Sımsıcak bir odada, aşım ekmeğim varsa
Dışardaki dünyadan, habersiz yaşıyorsam
Sızlamıyorsa içim bir şey hissetmiyorsam
İnsanlığıma hayret, duygularıma hayret
*
Olaydım ah olaydım, yanan ateş olaydım
Yanmayan sobalarda odun kömür olaydım
Gördükçe içim sızlar, gariplerin halini
Sırtındaki paltosu, kazağı ben olaydım
*
Olaydım ah olaydım, yanan ateş olaydım
Yanmayan sobalarda odun kömür olaydım
Gördükçe içim sızlar, gariplerin halini
Sırtındaki paltosu, kazağı ben olaydım
-
Dolama dolamayı
Getirin bağlamayı
Getirin bağlamayı
*
Nerden öğrendin hanım
Nerden öğrendin hanım
Sen oyun oynamayı
Sen oyun oynamayı
*
Çiğ yağar tekerlenir
Öptükçe şekerlenir
Çiğ yağar yerde kalmaz
Güzellik sende kalmaz
*
Akşam ben uyamadım
Akşam ben uyamadım
Uykuma doyamadım
Uykuma doyamadım
*
Gasavet bastı beni
Gasavet bastı beni
Yar gelmiş duyamadım
Yar gelmiş duyamadım
*
Çiğ yağar tekerlenir
Öptükçe şekerlenir
Çiğ yağar yerde kalmaz
Güzellik sende kalmaz
*
Dolama dolamayı
Dolama dolamayı
Getirin bağlamayı
Getirin bağlamayı
*
Nerden öğrendin hanım
Nerden öğrendin hanım
Sen oyun oynamayı
Sen oyun oynamayı
*
Çiğ yağar tekerlenir
Öptükçe şekerlenir
Çiğ yağar yerde kalmaz
Güzellik sende kalmaz
*
Akşam ben uyamadım
Akşam ben uyamadım
Uykuma doyamadım
Uykuma doyamadım
*
Gasavet bastı beni
Gasavet bastı beni
Yar gelmiş duyamadım
Yar gelmiş duyamadım
*
Çiğ yağar tekerlenir
Öptükçe şekerlenir
Çiğ yağar yerde kalmaz
Güzellik sende kalmaz
-
Esti ayrılığın yeli
Bizim bağa deli, deli
Esti ayrılığın yeli
Bizim bağa deli, deli
*
Soldu gitti sevda gülü
Sen bir yana, ben bir yana
Soldu gitti sevda gülü
Sen bir yana, ben bir yana
*
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
*
Yazık oldu sana bana
Sen bir yana, ben bir yana
Yazık oldu sana bana
Sen bir yana ben bir yana
*
Durduk yere hastalandık
Çare diye, diye yandık
Durduk yere hastalandık
Çare diye, diye yandık
*
Elden ele postalandık
Sen bir yanan, ben bir yana
Elden ele postalandık
Sen bir yana, ben bir yana
*
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
Sen bir yana, ben bir yana
Nasıl düştük bu borana
*
Yazık oldu sana bana
Sen bir yana, ben bir yana
Yazık oldu sana bana
Sen bir yana, ben bir yana
-
Bahçede erik dalı, amanın bahçede erik dalı
Dibinde gördüm yari, dibinde gördüm yari
Sen otur ben söyleyim, amanın sen otur ben söyleyim
Başıma gelen hali, başıma gelen hali
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
*
Gaz koydum yansın diye
Amanın gaz koydum yansın diye
Mor giydim sarsın diye
Mor giydim sarsın diye
*
Kimselere varmadım
Amanın kimselere varmadım
Askerden gelsin diye
Askerden gelsin diye
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
-
Adana yollarında
Pamuklar dallarında
Adana yollarında
Pamuklar dallarında
*
Allah canımı alsın
O yarin kollarında
Allah canımı alsın
O yarin kollarında
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana tarşısında
Gezemiyom yalınız
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Kara taş yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Sepet almış koluna
Giden Antep yoluna
Sepet almış koluna
Giden Antep yoluna
*
Sevdiğim kız geliyor
Hep salına, salına
Sevdiğim kız geliyor
Hep salına, salına
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Ormanda çalı mıyım
Çalının dalı mıyım
Ormanda çalı mıyım
Çalının dalı mıyım
*
Adanalı dururken
Yabancı alır mıyım
Adanalı dururken
Yabancı alır mıyım
*
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Kara taş yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Yüreğim bağlasındı
Gezemiyom yalınız