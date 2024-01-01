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7/24 Dinle Salıncak

Salıncak Şarkı Sözleri

Kubat Salıncak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Salıncak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Salıncak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kubat

Kubat

Salıncak

  • Nalan'i Efkarım

  • Intro

  • Bir Sınıfta Okurken

  • Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar

  • İskender Boğazı Dardır Geçilmez

  • Olaydım

  • Dolama Dolamayı

  • Sen Bir Yana

  • Bahçede Erik Dalı

  • Adana Yollarında

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