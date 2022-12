Ben ne denizlerden dalgasız geçtim Ben ne ormanlarda yol kaybetmedim Ne zaman gönlümü sevdaya verdim Unuttum ismini söyleyemedim *** Gündüz gece diye kandiller yaktım Gece güneş doğdu diye uyandım Eğildim dupduru sulara baktım Kendime bu resim ben diyemedim *** Yaz geldi giyindim kışın soyundum Hasreti hatmettim tenden arındım Oysa ki bugün dün dünse yarındı Ödendi günahın can diyemedim *** Ben ne denizlerden dalgasız geçtim Ben ne ormanlarda yol kaybetmedim Ne zaman gönlümü sevdaya verdim Unuttum ismini söyleyemedim *** Gündüz gece diye kandiller yaktım Gece güneş doğdu diye uyandım Eğildim dupduru sulara baktım Kendime bu resim ben diyemedim *** Yaz geldi giyindim kışın soyundum Hasreti hatmettim tenden arındım Oysa ki bugün dün dünse yarındı Ödendi günahın can diyemedim *** Gündüz gece diye kandiller yaktım Gece güneş doğdu diye uyandım Eğildim dupduru sulara baktım Kendime bu resim ben diyemedim *** Yaz geldi giyindim kışın soyundum Hasreti hatmettim tenden arındım Oysa ki bugün dün dünse yarındı Ödendi günahın can diyemedim