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Kubat Ormancı Ormancı Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya, baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı *** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı *** Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye İçinde köprüsü var gelip geçmeye Sevdiğimi vurdular hiç mi hiçine, hiç mi hiçine Yazık ettin ormancı ay ay ay köyün iki gencine *** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı, he-he-hey Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Tüm Şarkıları