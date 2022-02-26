Ormancı Şarkı Sözleri
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Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı
Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye
İçinde köprüsü var gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular hiç mi hiçine, hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı ay ay ay köyün iki gencine
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı, he-he-hey
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı