Ormancı Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya, baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı *** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı *** Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye İçinde köprüsü var gelip geçmeye Sevdiğimi vurdular hiç mi hiçine, hiç mi hiçine Yazık ettin ormancı ay ay ay köyün iki gencine *** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı, he-he-hey Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Çiçekdağı Yar yar aman aman oy oy Biter de kırşehirˊin gülleri biter Efendim efendim efendim vay vay Çırpınır dalında bülbüller Öter öter de vay vay Ömrüm ey ey, şahım ey ey Yar yar aman aman aman oy oy Çiçek dağı derler varmı senden Güzeli güzeli güzeli vay vay Akşam oldu gel gönlümün Özeli özeli özeli vay vay Ömrüm ey ey, şahım ey ey

Telli Turna Telli turnam selam götür Sevgilimin diyarına Telli turnam selam götür Sevgilimin diyarına *** Üzülmesin ağlamasın Belki gelirim yarına cananıma Üzülmesin ağlamasın Belki gelirim yarına cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşkın narına cananıma *** Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı *** İki damla yaş süzüldü Gözlerimin pınarına pınarına İki damla yaş süzüldü Gözlerimin pınarına pınarına *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşkın narına cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşkın narına cananıma

Yıldız Sorma bugünlerde yaslıyım yaslı Bir gün olur bende yanarım yıldız Ben kerem'im sende olmuşsun aslı Bir gün olur bende yanarım yıldız Yıldız yıldız yıldız yıldız yanarım yıldız Başımda feleğin boranı kışı Durmuyor gözümün yağmuru yaşı Daima derttedir aşığın başı Sonsuza dek yanar sönerim yıldız Yıldız yıldız yıldız yıldız yanarım yıldız

Halkalı Şeker Halkalı şeker, şam fıstık Aman arpalar gara gılçık Eğer beni seversen Aman al bohçanı yola çık Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasiretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Ben bu yerde haneyim Aman yel vurmuş pervaneyim Gidin söyleyin o yare Amanın derdinden divaneyim Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Galabak dereleri Aman yayılır develeri Kalkıda vermiş oynarlar Amanın şu Grika efeleri Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma kibar yarim Cahilim aklım gider Halkalı şeker, hasretlik çeker Çok sallanma güzel yarim Cahilim aklım gider