Sallama Şarkı Sözleri
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Salına salına suya gidersin
Salına salına suya gidersin
Su değil meramın, seyran edersin
Su değil meramın, seyran edersin
Sen bu güzellikle çok gam edersin
Sen bu güzellikle çok gam edersin
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Garanlık sokakta buldum izini
Garanlık sokakta buldum izini
Açtım pencereni de gördüm yuzuni
Açtım pencereni de gördüm yuzuni
Gara kaşlarını da ela gözuni
Gara kaşlarını da ela gözuni
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Finduğun arasında gördüm yuzuni
Finduğun arasında gördüm yuzuni
Gara kaşlarını da ela gözuni
Gara kaşlarını da ela gözuni
Yeni de öğrendim de yârin huyuni
Yeni de öğrendim de yârin huyuni
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama
Gel oynayalım da biz bi' sallama