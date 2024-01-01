Salına salına suya gidersin Salına salına suya gidersin Su değil meramın, seyran edersin Su değil meramın, seyran edersin Sen bu güzellikle çok gam edersin Sen bu güzellikle çok gam edersin Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Garanlık sokakta buldum izini Garanlık sokakta buldum izini Açtım pencereni de gördüm yuzuni Açtım pencereni de gördüm yuzuni Gara kaşlarını da ela gözuni Gara kaşlarını da ela gözuni Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Finduğun arasında gördüm yuzuni Finduğun arasında gördüm yuzuni Gara kaşlarını da ela gözuni Gara kaşlarını da ela gözuni Yeni de öğrendim de yârin huyuni Yeni de öğrendim de yârin huyuni Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama Gel oynayalım da biz bi' sallama