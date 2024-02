Sallan Boyuna Bakalım Sallan boyuna bakıyım Sallan boyuna bakıyım Elmas küpeler takayım Elmas küpeler takayım Eğil gerdandan öpeyim Eğil gerdandan öpeyim Bir o yandan beş bu yandan Bir de gönül yaylasından Bir o yandan beş bu yandan Bir de gönül yaylasından Haydan olur huydan olur Haydan olur huydan olur Arap atı taydan olur Arap atı taydan olur Bu güzellik soydan olur Bu güzellik soydan olur Öldüm yalvarı yalvarı Topuktan bağlar şalvarı Öldüm yalvarı yalvarı Topuktan bağlar şalvarı Öldüm yalvarı yalvarı Topuktan bağlar şalvarı Öldüm yalvarı yalvarı Topuktan bağlar şalvarı

Kara Ağaç Yâr gidiyor musun? Gitme, içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz, kokunu bırak Baharımı al, soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme, içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz, kokunu bırak Baharımı al, soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi, dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim

Canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Sarı saçlı, mavi gözlü canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Her günüm dertli, çileli canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Sevdan başımdam gitmesin canım Dalında bülbül ötmesin canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Dertli çileli bitmesin canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Gel yârim alev sarmış sinemi Yaktın beni yanardağ misali Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım Sende yanasın ben gibi canım Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım Sende yanasın ben gibi canım

Zalım Poyraz Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar Yüreğime düştü goygun acılar da goygun acılar Yüreğime düştü goygun acılar da goygun acılar Su yolunda suya giden bacılar Su yolunda suya giden bacılar Bacılar içinde gülüm var benim de yârim var benim Bacılar içinde gülüm var benim de yârim var benim Emirdağ'la şu urfa'nın arası Emirdağ'la şu urfa'nın arası Emirdağın ardı selvi sırası da selvi sırası Emirdağın ardı selvi sırası da selvi sırası Muradımı alamadım dünyada Muradımı alamadım dünyada Onulmaz bu yüreğimin yarası da anam yarası ah Onulmaz bu yüreğimin yarası da anam yarası Onulmaz bu yüreğimin yarası da anam yarası

Yare Doğru Ateş sardı dört bir yanım' Akar gider yâre doğru Hasret dolu dağlar ardım, of Çekerim ben yâre doğru Hasret dolu dağlar ardım, of Çekerim ben yâre doğru Günler aya, yıla döndü Hasretinle çöle döndü Özlem yağmuruyla güle Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru O yâr benim nazlı gülüm Hem sazım hemi de telim Gül bahçesinde bülbülüm, hey Öter gider yâre doğru, of Gül bahçesinde bülbülüm, ay Öter gider yâre doğru Günler aya, yıla döndü Hasretinle çöle döndü Özlem yağmuruyla güle Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, ah, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru

Güzel Dost Aşka dair bir his varsa özünde Aşka dair bir his varsa özünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Güzel dost Damla damla yaş olurum gözünde Damla damla yaş olurum gözünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Damla damla süzülürüm gözünde Damla damla yaş olurum gözünde Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Her acının bir sebebi var amma Her acının bir sebebi var amma Ezelden talibim kedere gama güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost Güzel dost Güzel dost Derdin varsa yüklen benim sırtıma Al derdini yüklen benim sırtıma Sen ağlama ben ağlarım güzel dost

Kırmızı Buğday Kırmızı buğday, Ayrılmıyor sezinden, Mevlam mevlam versin Güzellerin gencinden. Kim ayrılmış Ben ayrılmam, Eşinden Yürü yürü dilber, Salman saçın sürünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Yol üstüne Kura koymuş, İlyeni Ben istemem istemem Mavi şalvar giyeni, Ben isterim Setre pantol Giyeni Yürü yürü dilber, Salman saçın sürünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cepkenini, Elmas gerdan görünsün

Eylen Yolcum Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim Susuz Çöller Aşmadın mı Yaralı Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Bende Ayrı Düştüm Sevdiklerimden Ok Yedim Zamane Yezitlerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden Sensin Zeynel Canım Kabe Dediğim Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi Bak Bende Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından Bak Bende Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından

Bir Çift Gözüm Var Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var Dinleyene bir çift sözüm var Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek of Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey Aciz olmak ayıp değil Kabullenmek zorda olsa İnsan olmak istiyorsan Düşenede tekme vurma yâr Aciz olmak ayıp değil Kabullenmek zorda olsa İnsan olmak istiyorsan Merhameti evden kovma yâr Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var Dinleyene bir çift sözüm var Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek of Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey Sevmek gerek Saymak gerek Akıl gerek Fikir gerek Doğru nedir bilmek gerek Önce insan olmak gerek Akıl gerek Fikir gerek Ateş olup yanmak gerek hey