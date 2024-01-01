Sarı gelin Şarkı Sözleri
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Saçın uzun örmezler
Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin
Gülü sulu dermezler ay, nenen ölsün
Sarı gelin aman, sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
Bu sevda ne sevdadır?
Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin
Seni bana vermezler ay, nenen ölsün
Sarı gelin aman, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, suna yarim
Seni bana vermezler ay, nenen ölsün
Sarı gelin aman, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, suna yarim
Bu derenin uzunu
Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin
Çoban gaytar kuzunu
Ah nenen ölsün, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarim
Ne ola bir gün görem
Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin
Nazlı yarin yüzünü ah, nenen ölsün
Sarı gelin aman, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, suna yarim
Nazlı yarin yüzünü hey, nenen ölsün
Sarı gelin aman, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, suna yarim