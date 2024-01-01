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Kubat Sarı gelin Sarı gelin Saçın uzun örmezler Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin Gülü sulu dermezler ay, nenen ölsün Sarı gelin aman, sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim Bu sevda ne sevdadır? Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin Seni bana vermezler ay, nenen ölsün Sarı gelin aman, sarı gelin aman Sarı gelin aman, suna yarim Seni bana vermezler ay, nenen ölsün Sarı gelin aman, sarı gelin aman Sarı gelin aman, suna yarim Bu derenin uzunu Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin Çoban gaytar kuzunu Ah nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarim Ne ola bir gün görem Leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin Nazlı yarin yüzünü ah, nenen ölsün Sarı gelin aman, sarı gelin aman Sarı gelin aman, suna yarim Nazlı yarin yüzünü hey, nenen ölsün Sarı gelin aman, sarı gelin aman Sarı gelin aman, suna yarim Tüm Şarkıları