Sen Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen Sen Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen, sen Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen Sen Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen Sen Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen, sen

Eski Bir Fincan Dinle oğlum, çok eskiden bir konakta Akşamları gaz lambası ışığında Paşa dedesinden kalan bu fincanla Ninem eliyle kahve sunarmış Abdi Bey'e ** Yıllar sonra kırk üç - kırk dört harp ortası Ekmek karnesi ve yoksulluk yılları Kayınvalidesinden kalan bu fincanla Bu kez annem eliyle kahve sunarmış Hakkı Bey'e ** Eski konak yıllar önce yandı gitti Ekmek karneli zor günler çoktan bitti Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu Bir tek bu fincan kaldı yüzyıllık sevdalarla Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla ** Düşüp kırılsa bile topla tamir et oğlum Kahve yaşın gelecek bu fincanı iyi sakla

Geçti Dost Kervanı Şu karşı yaylada göç katar katar Bir yiğidin derdi serinde tüter Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni ** Şu benim sevdiğim başta oturur Bu güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni ** Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım Aşalım da dost diye nere düşelim Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni

Kazma Selam büyükler, merhaba çocuklar Bu akşam size yeni bir öyküm var Dilim sürçerse kusura bakmayın Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var ** Diyeceğim o ki kişi yetinmeli Yaşam dediğin kısacık bir çizgi Namus, şeref, onur hepsi güzel ama En önemlisi helal alın teri ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma ** Kazma Kazma ** En güzel pilav Dimyat'ta pişer Yanında hoşaf ne güzel gider Sen yan gelip yatar, karnın guruldarken Evdeki bulgur herkese yeter ** Şam ipeğinden urba giysen bile Zemzem suyuyla yıkansan bile Dünya ahret bir keyif sürmek için Mutlak dökmeli helal alın teri ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma ** Kazma Kazma ** İnsanın bir kez ters gitmesin işi Muhallebi yerken kırılır dişi Kazma olmaya özenmeyin dostlar Alın teriyle kazanan en mutlu kişi ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma

Kol Düğmeleri Hatırlarım, bugün gibi Sessiz geçen, son geceyi Başın öne, eğik bir suçlu gibi Bana verdiğin, hediyeyi ** İki küçük, kol düğmesi Bütün bir aşk, hikayesi İki düğme, iki ayrı kolda Bizim gibi, ayrı yolda ** Akşam olunca sustururum, herkesi her her şeyi Gelir kol düğmelerimin, birleşme saati Usul usul, çıkarır koyarım kutuya yan yana Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada ** Heyhat sabah, gün ışıldar Yalnız gece, buluşanlar Yaşlı gözlerle, ayrılırlar Düğmeler gibi, bizim gibi ** Bizim gibi Ayrılırlar Bizim gibi Ayrılırlar Bizim gibi Ayrılırlar Bizim gibi Ayrılırlar

Halil İbrahim Sofrası İnsanoğlu haddin bilir kem söz söylemez iken Elalemin namusuna yan gözle bakmaz iken Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere, boş mu, dolu mu bilen yok Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere, boş mu, dolu mu bilen yok ** Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına ** Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken İsmail'e inen koç kurban edilmemişken Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok ** Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına ** Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok ** Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına ** Alnı açık, gözü toklar buyursunlar baş köşeye Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına Çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına ** Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle Çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler Buyurun siz de buyurun Buyurun dostlar buyurun ** Barış der, her bir yanı altın, gümüş, taş olsa Dalkavuklar etrafında el pençe divan dursa Sapa, kulba, kapağa itibar etme dostum İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok Sapa, kulba, kapağa itibar etme dostum İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok ** Para, pula, ihtişama aldanıp kanma dostum İçi boş insanların bu dünyada yeri yok Para, pula, ihtişama aldanıp kanma dostum İçi boş insanların bu dünyada yeri yok

Bal Sultan Daha onaltı yaşına basmamıştı Bal Sultan Bakmaya kıyamazdım, öyle güzeldi, Bal Sultan Bir sabah dediler ki, gelin oldu gitti gurbete, Bal sultan Yüreğime düştü ateş, inanmak zordu, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Aşk ateşiyle yanmayan nasıl ocak yaksın ki Çocukluk nedir bilmeyen nasıl çocuk baksın ki Duydum ki dalından kopmuş, gül gibi solmuş gurbette, Bal Sultan Altın kafesteki bülbül gibi susmuş, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal Sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Bir akşam karanlığında çıkıp gitmiş, Bal Sultan Gün batısında yıldızlarla buluşmuş, Bal Sultan O gün bu gündür tatlı bir rüzgar eser gurbetten, Bal Sultan Ve karanlık gecelerde ışıldar tüm yıldızlar Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan

Aman Yavas Aheste Sabırlı derviş murada ermiş Acelesi olana ağır ol demiş "Amman" demiş aheste Aman yavaş aheste Tiz-i reftar olanın payine damen dolaşır Erişir menzil-i maksuda aheste giden Tiz-i reftar olanın payine damen dolaşır Erişir menzil-i maksuda aheste giden Aheste çek kürekleri aheste Perdedari mikuned der kasr-ı kayser ankebut Bum nevbet mizedend der tarem-i efrasiyab Perdedari mikuned der kasr-ı kayser ankebut Bum nevbet mizedend der tarem-i efrasiyab Söz gümüşse sükut altınmış Demek ki susmak daha kıymetli Sessiz sakin durmak varken Konuşup yorulana bilmem ne demeli Aman yavaş aheste Aman yavaş aheste

Ninni Bebek Elmalı'dan çıktım yayan Emmim atla dayım yayan Dayan, hey dizlerim dayan Bebek beni del' eyledi Yaktı yıktı kül eyledi, oy Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy Deve var deveden yüce Deveyi yüklettim gece Nicedeyim anam nice Bebek beni del′ eyledi Yaktı yıktı kül eyledi, oy Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy Bir taş attım yuvarlandı Gitti beşiğe dayandı Yavrum uykudan uyandı Bebek beni del' eyledi Yaktı yıktı kül eyledi, oy Bebek beni del' eyledi Yaktı yıktı kül eyledi Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy Nenni nenni Nenni nenni Nenni nenni Nenni bebek, oy