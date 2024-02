Gücenme hey sofu baba Gücenme hey sofu baba Biz aşığız kör değiliz Ver bir selam al merhaba İkiliğe yar değiliz Ver bir selam al merhaba İkiliğe yar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı Oh oh oh oh meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gören derviş seven hacı Adem olan adem sever Adem olan adem sever Adalete boyun eğer Kul hakkı dünyayı değer Biz cana kıyar değiliz Kul hakkı dünyayı değer Biz cana kıyar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı Oh oh oh oh meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gören derviş seven hacı Gider Kul Mahzuni gider Gider Kul Mahzuni gider Gidip dostu tavaf eder Benim bildiğim bu kadar Cahile uyar değiliz Benim bildiğim bu kadar Cahile uyar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı Oh oh oh oh meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gören derviş seven hacı Hudey hudey hür aşkına Yol verin gitsin şaşkına Adaletsiz padişahın Canavar girsin köşküne Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı

Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım? İçip de ağlamayı derman bilirsin canım Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi? Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi? Vay o boynun devrilsin, özün bize benzer mi? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Mahsuni bu haliyle nereye vardın canım? Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım? Belinde barabellom kimi kurtardın canım? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin