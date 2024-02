Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşum dilim dolaşır aman aman Sarhoşum dilim dolaşır aman aman *** Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni *** Fincanın etrafı sarı aman aman Fincanın etrafı sarı aman aman Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Elimden aldılar yâri aman aman Elimden aldılar yâri aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni

Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem (yanıyor efem) Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem (yanıyor efem) Yanıyor da Mehmet ağam da üşümüş de donuyor Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor Aslanım da efeler vay vaay Kar mı yağıyor yar Engümen' in dağına efem (dağına efem) Kar mı yağıyor yar Engümen' in dağına efem (dağına efem) Hadin çıkalım şu dağların başına da başına Mehmet efem de oturudavermiş efelerin sağına Aslanım da efeler vay vaay Aslanım da efeler vay vaay

Bülbülüm altın kafeste Bülbülüm altın kafeste Öter aheste aheste Öter aheste aheste Ötme bülbül, yârim hasta Ötme bülbül, yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Bülbülleri har ağlatır Bülbülleri har ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim? Ben feleğe neylemişim? Beni her bahar ağlatır Beni her bahar ağlatır Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana...

Of of, kandilli yazmayı kaldır yüzünden Vay güzel Alırım dedin de döndün sözünden Vay güzel Lisanlara geldim senin yüzünden, yekte Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Of of, karadır kaşların, gözlerin üzüm Vay güzel Bilirim sevdiğim, yanıyor özün Vay güzel Beni seviyorsun, ellerde gözün, yekte Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta