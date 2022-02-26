Yerime koysan kendini Tanısan görsen benden seni Yakalasan kalbimin ritmini *** Onca film niye çekildi Onca roman yazılıp çizildi Aşk eskilerde kalmış olabilir mi *** Yerime koysan kendini Tanısan görsen benden seni Yakalasan kalbimin ritmini *** Onca film niye çekildi Onca roman yazılıp çizildi Aşk eskilerde kalmış olabilir mi *** Kim var orada *** Aşkın en güzeli Mucizeler bu kez erkenden mi geldi Bir açık çay söylese şair bari Buluşsak sokaklar gibi *** Aşkın en güzeli Mucizeler bu kez erkenden mi geldi Bir açık çay söylese şair bari Buluşsak sokaklar gibi *** Okuma bugün at gazeteyi Dinleme değiştir haberleri Hayat zaten alt yazında gizli *** Akışta yelkenler fora Hiç toplama kalsın orada Aşk ille siyah beyaz giyinmez ki *** Okuma bugün at gazeteyi Dinleme değiştir haberleri Hayat zaten alt yazında gizli *** Akışta yelkenler fora Hiç toplama kalsın orada Aşk ille siyah beyaz giyinmez ki *** Kim var orada *** Aşkın en güzeli Mucizeler bu kez erkenden mi geldi Bir açık çay söylese şair bari Buluşsak sokaklar gibi *** Aşkın en güzeli Mucizeler bu kez erkenden mi geldi Bir açık çay söylese şair bari Buluşsak sokaklar gibi *** Aşkın en güzeli Mucizeler bu kez erkenden mi geldi Bir açık çay söylese şair bari Buluşsak sokaklar gibi *** Aşkın en güzeli Mucizeler bu kez erkenden mi geldi Bir açık çay söylese şair bari Buluşsak sokaklar gibi