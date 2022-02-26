Açık Çay Şarkı Sözleri
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Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
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Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına cananıma
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına cananıma
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Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına cananıma
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Yerime koysan kendini
Tanısan görsen benden seni
Yakalasan kalbimin ritmini
***
Onca film niye çekildi
Onca roman yazılıp çizildi
Aşk eskilerde kalmış olabilir mi
***
Yerime koysan kendini
Tanısan görsen benden seni
Yakalasan kalbimin ritmini
***
Onca film niye çekildi
Onca roman yazılıp çizildi
Aşk eskilerde kalmış olabilir mi
***
Kim var orada
***
Aşkın en güzeli
Mucizeler bu kez erkenden mi geldi
Bir açık çay söylese şair bari
Buluşsak sokaklar gibi
***
Aşkın en güzeli
Mucizeler bu kez erkenden mi geldi
Bir açık çay söylese şair bari
Buluşsak sokaklar gibi
***
Okuma bugün at gazeteyi
Dinleme değiştir haberleri
Hayat zaten alt yazında gizli
***
Akışta yelkenler fora
Hiç toplama kalsın orada
Aşk ille siyah beyaz giyinmez ki
***
Okuma bugün at gazeteyi
Dinleme değiştir haberleri
Hayat zaten alt yazında gizli
***
Akışta yelkenler fora
Hiç toplama kalsın orada
Aşk ille siyah beyaz giyinmez ki
***
Kim var orada
***
Aşkın en güzeli
Mucizeler bu kez erkenden mi geldi
Bir açık çay söylese şair bari
Buluşsak sokaklar gibi
***
Aşkın en güzeli
Mucizeler bu kez erkenden mi geldi
Bir açık çay söylese şair bari
Buluşsak sokaklar gibi
***
Aşkın en güzeli
Mucizeler bu kez erkenden mi geldi
Bir açık çay söylese şair bari
Buluşsak sokaklar gibi
***
Aşkın en güzeli
Mucizeler bu kez erkenden mi geldi
Bir açık çay söylese şair bari
Buluşsak sokaklar gibi