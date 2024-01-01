Ayrılık Şarkı Sözleri
Kubat Ayrılık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Ayrılık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
***
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına cananıma
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına cananıma
***
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına cananıma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yar yar aman aman oy oy
Biter de kırşehirˊin gülleri biter
Efendim efendim efendim vay vay
Çırpınır dalında bülbüller
Öter öter de vay vay
Ömrüm ey ey, şahım ey ey
Yar yar aman aman aman oy oy
Çiçek dağı derler varmı senden
Güzeli güzeli güzeli vay vay
Akşam oldu gel gönlümün
Özeli özeli özeli vay vay
Ömrüm ey ey, şahım ey ey
-
Sorma bugünlerde yaslıyım yaslı
Bir gün olur bende yanarım yıldız
Ben kerem'im sende olmuşsun aslı
Bir gün olur bende yanarım yıldız
Yıldız yıldız yıldız yıldız yanarım yıldız
Başımda feleğin boranı kışı
Durmuyor gözümün yağmuru yaşı
Daima derttedir aşığın başı
Sonsuza dek yanar sönerim yıldız
Yıldız yıldız yıldız yıldız yanarım yıldız
-
Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı
Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye
İçinde köprüsü var gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular hiç mi hiçine, hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı ay ay ay köyün iki gencine
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı, he-he-hey
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
-
Halkalı şeker, şam fıstık
Aman arpalar gara gılçık
Eğer beni seversen
Aman al bohçanı yola çık
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasiretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Ben bu yerde haneyim
Aman yel vurmuş pervaneyim
Gidin söyleyin o yare
Amanın derdinden divaneyim
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Galabak dereleri
Aman yayılır develeri
Kalkıda vermiş oynarlar
Amanın şu Grika efeleri
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma kibar yarim
Cahilim aklım gider
Halkalı şeker, hasretlik çeker
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider
-
Emirdağları'na gara gidelim
Emirdağları'na kara gidelim
Ayvadan usandık, nara gidelim
Gel, allı gelin
Ayvadan usandık, nara gidelim
Fadime'm, gidelim
Buranın güzeli gönül eylemez
Buranın güzeli gönül eylemez
Güzeli bol olan yere gidelim
Gel, allı gelin
Gönül eylecek yere gidelim
Gel, allı gelin
Emirdağı birbirine ulalı
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı
Fadime'm, dolalı
Altın yüzük parmağında dolalı
Gel, allı gelin
Burnun mu büyüdü gelin olalı?
Başın mı büyüdü gelin olalı?
Kız iken ben seni saran oğlanım
Saran ben oldum
Genç iken ben seni seven oğlanım
Gel, allı gelin
Kız iken ben seni seven oğlanım
Gel, allı gelin