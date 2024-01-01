Ustalar Hey Som altından tacı tahtı neyleyim Mihribanım ağlar nasıl güleyim Som altından tacı tahtı neyleyim Mihribanım ağlar nasıl güleyim Acemiyim yol bilemem gideyim Acemiyim yol bilemem gideyim Taze yangın var gönlümde Ustalar ustalar ustalar Hasreti lokma ettim yenmez taş olur Umudu kardeş bildim yaban el olur Hasreti lokma ettim yenmez taş olur Umudu kardeş bildim yaban el olur Akar gözüm yaşı akar akar sel olur Çarem sizde size geldim Ustalar ustalar ustalar Akar gözüm yaşı akar akar sel olur Çarem sizde size geldim Ustalar ustalar ustalar Muhabbete gönül verdim saz ile Yolunuza postu serdim can ile Muhabbete gönül verdim saz ile Yolunuza postu serdim can ile Çarem sizde size geldim aşk ile Çarem sizde size geldim aşk ile Yol gösterin ben de gidem Ustalar ustalar ustalar Hasreti lokma ettim yenmez taş olur Umudu kardeş bildim yaban el olur Hasreti lokma ettim yenmez taş olur Umudu kardeş bildim yaban el olur Akar gözüm yaşı akar akar sel olur Çarem sizde size geldim Ustalar ustalar ustalar Akar gözüm yaşı akar akar sel olur Çarem sizde size geldim Ustalar ustalar ustalar

Gamzedeyim Deva Bulmam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor

Yanlıza Yine bulut çökmüş dağlar başına Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz Yine bulut çökmüş dağlar başına Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz Hoyrat olmuş dağlar benim eşime İncitme garibi sırdaşsız dostsuz El ettim elimi tutan olmadı Gül ektim gülüme bülbül konmadı Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz El için ağlayıp gözümden oldum Sırrımı dediler sözümden oldum El için ağlayıp gözümden oldum Sırrımı dediler sözümden oldum Çok dövündüm anam dizinden oldum Şimdi kaldım işte sırdaşsız dostsuz El ettim elimi tutan olmadı Gül ektim gülüme bülbül konmadı Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz

Sarı Çiçek Sarı çiçek sarvan kurmuş naz ile, naz ile Aşıklar da keman ile saz ile, saz ile Aşıklar da keman ile saz ile, saz ile On beşinde yeni yetme yar ile, yar ile Seni yaylamanın zamanı dağlar Seni yaylamanın zamanı dağlar Sarı çiçek sarvan kurmuş oturur, oturur Yaz gününde taze otlar bitirir, bitirir Yaz gününde taze otlar bitirir, bitirir Bir yel eser raihasın getirir, getirir Güllerin leylağa karıştı dağlar Güllerin leylağa karıştı dağlar Karaca'oğlan der ki geldim oturdum, oturdum Yaşım onbeş idi yüze yetirdim, yetirdim Yaşım onbeş idi yüze yetirdim, yetirdim Elleri kınalı bir yar yitirdim, yitirdim Gümanım köşende duruyo' dağlar Gümanım köşende duruyo' dağlar

Dağlar Dağladı Beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Gitti, yârim gelmedi Derde bağladı beni Gitti, yârim gelmedi Derde bağladı beni Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Dağların arkasından Öldüm yâr sevdasından Dağların arkasından Öldüm yâr sevdasından Bileydim ayrılık var Giderdim arkasından Bileydim ayrılık var Giderdim arkasından Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Vay bana, vaylar bana Yıl oldu aylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana Susadım, su isterim Su vermez çaylar bana

Kızılırmak Ağıdı Kızılırmak ağıtı Şu sılanın gülten yüzü Yazın açar gül nergisi Kör olasın zalim felek Yarsız koydun gelin kızı Oy dağlar sıra dağlar Eteğinde yarim ağlar Nazlı nazlı gezemedik Bir araya gelemedik Felek aldı nazlı yari Doyasıya sevemedik

Bağa Gel Bostana Gel Bağa gel bostana gel Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Eğer anan vermezse Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandm Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Bağlar narsız olur mu Gönül yarsız olur mu Bağlar narsız olur mu Gönül yarsız olur mu Ben eyledim sen etme Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Yar yandım Kul kusursuz olur mu Leylim leylim leylim leylim Kul kusursuz olur mu Leylim leylim leylim leylim Bağa gel bostana gel Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Dile gel destana gel Leylim leylim leylim leylim Eğer baban vermezse Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Yalandan hastalan gel Leylim leylim leylim leylim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı İnsanoğlu yaşar mı Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Vay yandım Kalsa nefesten ayrı Leylim leylim leylim leylim Kalsa nefesten ayrı Leylim leylim leylim leylim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı

Yalnız Yine bulut çökmüş dağlar başına Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz Yine bulut çökmüş dağlar başına Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz Hoyrat olmuş dağlar benim eşime İncitme garibi sırdaşsız dostsuz El ettim elimi tutan olmadı Gül ektim gülüme bülbül konmadı Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz El için ağlayıp gözümden oldum Sırrımı dediler sözümden oldum El için ağlayıp gözümden oldum Sırrımı dediler sözümden oldum Çok dövündüm anam dizinden oldum Şimdi kaldım işte sırdaşsız dostsuz El ettim elimi tutan olmadı Gül ektim gülüme bülbül konmadı Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz Bir benim dünyada eşim olmadı Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz

Yas Hatıralar başucumda nöbet tutar Gece gündüz bekler beni Düşlerim var benim hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim Geri getirir seni Ne eserim ne yağarım Dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var duvarlarım var Yazarım söylerim Yana yana ismini Yarıda kaldı türküler aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül ötme Can ayazda kışta Sen gülü terk etme Türlüler şiirler yasta

Yunus' 98 Mix Karanlığı siler silmez Aydınlığın üstünden Bir yunus selam getirir O kaybolan isimlerden Bir türkü söyleniyormuş Çocukların dilinde Oralarda güller solmuş Sulanmalı hep sevgiyle Sen seni bil sen sana kanma Karanlığı siler silmez Aydınlığın üstünden Bir yunus selam getirir O kaybolan isimlerden Bir türkü söyleniyormuş Çocukların dilinde Oralarda güller solmuş Sulanmalı hep sevgiyle Karanlığı siler silmez Aydınlığın üstünden Bir yunus selam getirir O kaybolan isimlerden Bir türkü söyleniyormuş Çocukların dilinde

Gamzedeyim Deva Bulamam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Hey hey Hey, hey, hey, hey, hey hey Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor