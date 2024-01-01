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7/24 Dinle Bugün

Bugün Şarkı Sözleri

Kubat Bugün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Bugün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bugün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kubat

Kubat

Bugün

  • Ustalar

  • Gamzedeyim Deva Bulmam

  • Yanlıza

  • Sarı Çiçek

  • Dağlar Dağladı Beni

  • Kızılırmak Ağıdı

  • Bağa Gel Bostana Gel

  • Yalnız

  • Yas

  • Yunus' 98 Mix

  • Gamzedeyim Deva Bulamam

  • Bağa Gel Bostana Gel1

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