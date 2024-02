Yağmur Yağar Amanın Amanın Her Dereler Kadınım Sel Alır Of Gurbete Gidenin Yarın El Alır Of El Almasa Amanın Aman Yanar Yanar Kadınım Kül Olur Of Aman Be Allah Aman Al Başımdan Sevdayı Genç Başımda Aman