Ateş sardı dört bir yanım' Akar gider yâre doğru Hasret dolu dağlar ardım, of Çekerim ben yâre doğru Hasret dolu dağlar ardım, of Çekerim ben yâre doğru Günler aya, yıla döndü Hasretinle çöle döndü Özlem yağmuruyla güle Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru O yâr benim nazlı gülüm Hem sazım hemi de telim Gül bahçesinde bülbülüm, hey Öter gider yâre doğru, of Gül bahçesinde bülbülüm, ay Öter gider yâre doğru Günler aya, yıla döndü Hasretinle çöle döndü Özlem yağmuruyla güle Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, ah, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru Yâre doğru, güle doğru Döner gider yâre doğru