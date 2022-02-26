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Kubat Yarim Senden Ayrılalı Yarim Senden Ayrılalı Yârim senden ayrılalı Hayli zaman oldu, gel gel Bak gözümden akan yaşlar Ab-ı revan oldu, gel gel Oldu, gel gel Bak gözümden akan yaşlar Ab-ı revan oldu, gel gel *** Böyle m'olur küsüp gitmek? Seni seveni terk etmek Haram oldu yemek içmek Aşım figan oldu, gel gel Oldu, gel gel Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu, gel gel *** Kul aşık ever varmaya Hâlinden haber sormaya Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü, gel gel Öldü, gel gel Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü, gel gel *** Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü, gel gel Öldü, gel gel Öldü, gel gel Öldü, gel gel Öldü, gel gel Tüm Şarkıları