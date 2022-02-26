Yarim Senden Ayrılalı Şarkı Sözleri
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Kubat
Yarim Senden Ayrılalı
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Yârim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu, gel gel
Bak gözümden akan yaşlar
Ab-ı revan oldu, gel gel
Oldu, gel gel
Bak gözümden akan yaşlar
Ab-ı revan oldu, gel gel
***
Böyle m'olur küsüp gitmek?
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek içmek
Aşım figan oldu, gel gel
Oldu, gel gel
Haram oldu yiyip içmek
İşim figan oldu, gel gel
***
Kul aşık ever varmaya
Hâlinden haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü, gel gel
Öldü, gel gel
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü, gel gel
***
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü, gel gel
Öldü, gel gel
Öldü, gel gel
Öldü, gel gel
Öldü, gel gel