Of of, kandilli yazmayı kaldır yüzünden Vay güzel Alırım dedin de döndün sözünden Vay güzel Lisanlara geldim senin yüzünden, yekte Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Of of, karadır kaşların, gözlerin üzüm Vay güzel Bilirim sevdiğim, yanıyor özün Vay güzel Beni seviyorsun, ellerde gözün, yekte Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta