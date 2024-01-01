Yekte Of of, kandilli yazmayı kaldır yüzünden Vay güzel Alırım dedin de döndün sözünden Vay güzel Lisanlara geldim senin yüzünden, yekte Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Of of, karadır kaşların, gözlerin üzüm Vay güzel Bilirim sevdiğim, yanıyor özün Vay güzel Beni seviyorsun, ellerde gözün, yekte Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte yavrum, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta Yekte anam, yekte Pastırmalar denkte Ne olursa olsun delikanlılıkta

Fincanın Etrafı Yeşil Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşum dilim dolaşır aman aman Sarhoşum dilim dolaşır aman aman *** Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni Aman kız, canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni *** Fincanın etrafı sarı aman aman Fincanın etrafı sarı aman aman Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı Elimden aldılar yâri aman aman Elimden aldılar yâri aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin, göz ettin, kandırdın beni

Sobalarında Kuruda Meşe Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem (yanıyor efem) Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem (yanıyor efem) Yanıyor da Mehmet ağam da üşümüş de donuyor Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor Aslanım da efeler vay vaay Kar mı yağıyor yar Engümen' in dağına efem (dağına efem) Kar mı yağıyor yar Engümen' in dağına efem (dağına efem) Hadin çıkalım şu dağların başına da başına Mehmet efem de oturudavermiş efelerin sağına Aslanım da efeler vay vaay Aslanım da efeler vay vaay

İki Keklik İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik de bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor *** Annesine kara da haber gidiyor Annesine kara da haber gidiyor Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim Aman aman yar benim Uzun da geceler yar boynuma sar benim Aman aman sar benim *** İki de keklik bir derede su içer İki de keklik bir derede su içer Dertli de keklik dertsizlere dert açar Aman aman dert açar Dertli de keklik dertsizlere dert açar Aman aman dert açar *** Buna da yanık sevda derler tez geçer Buna da yanık sevda derler tez geçer Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim Aman aman yar benim Uzun da geceler yar boynuma sar benim Aman aman sar benim

Bülbülüm Altın Kafeste Bülbülüm altın kafeste Bülbülüm altın kafeste Öter aheste aheste Öter aheste aheste Ötme bülbül, yârim hasta Ötme bülbül, yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Bülbülleri har ağlatır Bülbülleri har ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Aşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim? Ben feleğe neylemişim? Beni her bahar ağlatır Beni her bahar ağlatır Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana katlanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam yârim Ben sana...

Gezirler Başı Gerizler başından Hoplayamadım aman aman Döküldü cephanelerim Toplayamadım Döküldü cephanelerim Toplayamadım Düşman galip geldi Haklayamadım aman aman Amanın amanın efeler öldürmen beni Bir hic uğrunada efem soldurman beni Amanın amanın efeler öldürmen beni Güzelde Cemile'nin yoluna soldurman beni Mahkeme önünden Eğildim geçtim aman aman Sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm Sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm Ahbap düşman oldu Ben buna şaştım Aman Aman Amanın amanın efeleri öldürmen beni Bir hic uğrunada efem soldurman beni Amanın amanin efelerim öldürmen beni Güzelde Cemile'nin yoluna da öldürmen beni

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Eyer yarim tutmaz ise dalımdan Onun için açık gider gözlerim Eyer yarim tutmaz ise dalımdan Onun için kapanmıyor gözlerim Benim yarim yaylalarda oturur Ak elleri soğuk suya batırır Benim yarim yaylalarda oturur Ak elleri soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir

Nar Ağacı Nar ağacı narsız olur mu Nar ağacı narsız olur mu Yiğit olan güzel yarsız olur mu Yiğit olan güzel yarsız olur mu Benim gönlüm sensiz olur mu Deli gönlüm sensiz olur mu Gülüm gel yarim gel salınaraktan Bir su doldur ver ırmaktan Kurtulurum belki sana yalvarmaktan Gülüm gel yarim gel salınaraktan Bir su doldur ver ırmaktan Kurtulurum belki sana yalvarmaktan Nar ağacı budam budam Nar ağacı budam budam Yar yitirdim gülüm nerelerde bulam Yar yitirdim güzel nerelerde bulam Üç güzel içinde gözlerinden bilem Üç güzel içinde gözlerinden bilem Gülüm gel yarim gel salınaraktan Bir su doldur ver ırmaktan Kurtulurum belki sana yalvarmaktan Gülüm gel yarim gel salınaraktan Bir su doldur ver ırmaktan Kurtulurum belki sana yalvarmaktan

Acem Kızı Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakarken Can telef ediyor, gül Acem kızı Gül Acem kızı Seni seven, seven oğlan Oğlan, neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi? şerbet mi? Bal Acem kızı, bal Acem kızı Avrupa kurban olsun, kara kaşına İngiliz, Fransız değmez döşüne Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı

Şu Yüce Dağların Karı Eridi Şu yüce dağların karı eridi Şu yüce dağların karı eridi Sel oldu gidelim de bizim ellere Sel oldu gidelim de bizim ellere Yaylamızı lale sümbül bürüdü Yaylamızı lale sümbül bürüdü Gel oldu gidelim de bizim ellere Gel oldu gidelim de bizim ellere Nazlı olur güzellerin iyisi Nazlı olur güzellerin iyisi Deli gönül güzellerin delisi Deli gönül güzellerin delisi Gayrı bizim elin kara çalısı Gayrı bizim elin kara çalısı Gül oldu gidelim de bizim ellere Gül oldu gidelim de bizim ellere Karacaoğlan der ki gelir yazları Karacaoğlan der ki gelir yazları Güzel nerden aldın da sen bu nazları Güzel nerden aldın da sen bu nazları Ananın babanın acı sözleri Ananın babanın acı sözleri Bal oldu gidelim de bizim ellere Bal oldu gidelim de bizim ellere