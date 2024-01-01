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7/24 Dinle Ayrılık

Ayrılık Şarkı Sözleri

Kubat Ayrılık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kubat Ayrılık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kubat

Kubat

Ayrılık

  • Yunus' 98 Mix

  • Adam İnsan Olsa

  • Ayrılık

  • Benden Selam Eylen

  • Bir Bir Yandan

  • Dostlar Nerde

  • Güzel Olunca

  • Kullar Olam

  • Nicin Ağlamayım

  • Sevdigimmis

  • Timbilli

  • Çiçekdağı

  • Telli Turna

  • Yıldız

  • Ormancı

  • Halkalı Şeker

  • Emirdağı Birbirine Ulalı

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