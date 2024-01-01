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Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar
Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar
Yüreğime düştü goygun acılar da goygun acılar
Yüreğime düştü goygun acılar da goygun acılar
Su yolunda suya giden bacılar
Su yolunda suya giden bacılar
Bacılar içinde gülüm var benim de yârim var benim
Bacılar içinde gülüm var benim de yârim var benim
Emirdağ'la şu urfa'nın arası
Emirdağ'la şu urfa'nın arası
Emirdağın ardı selvi sırası da selvi sırası
Emirdağın ardı selvi sırası da selvi sırası
Muradımı alamadım dünyada
Muradımı alamadım dünyada
Onulmaz bu yüreğimin yarası da anam yarası ah
Onulmaz bu yüreğimin yarası da anam yarası
Onulmaz bu yüreğimin yarası da anam yarası
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Yâr gidiyor musun?
Gitme, içimde bir korku var
Biliyor musun?
Böyle başlar ayrılıklar
***
Gel biraz, kokunu bırak
Baharımı al, soğuktur oralar
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar uğurlar
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Yâr gidiyor musun?
Gitme, içimde bir korku var
Biliyor musun?
Böyle başlar ayrılıklar
***
Gel biraz, kokunu bırak
Baharımı al, soğuktur oralar
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar uğurlar
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi, dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir kara ağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
-
Sarı saçlı, mavi gözlü canım
Sende yanasın ben gibi canım
Sarı saçlı, mavi gözlü canım
Sende yanasın ben gibi canım
Her günüm dertli, çileli canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Her günüm dertli, çileli canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Sevdan başımdam gitmesin canım
Dalında bülbül ötmesin canım
Sevdan başımdam gitmesin canım
Dalında bülbül ötmesin canım
Dertli çileli bitmesin canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Dertli çileli bitmesin canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Gel yârim alev sarmış sinemi
Yaktın beni yanardağ misali
Gel yârim alev sarmış sinemi
Yaktın beni yanardağ misali
Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
Bir ok yemiş ceylan gibi canım
Sende yanasın ben gibi canım
Bir ok yemiş ceylan gibi canım, canım
Sende yanasın ben gibi canım
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Sallan boyuna bakıyım
Sallan boyuna bakıyım
Elmas küpeler takayım
Elmas küpeler takayım
Eğil gerdandan öpeyim
Eğil gerdandan öpeyim
Bir o yandan beş bu yandan
Bir de gönül yaylasından
Bir o yandan beş bu yandan
Bir de gönül yaylasından
Haydan olur huydan olur
Haydan olur huydan olur
Arap atı taydan olur
Arap atı taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Bu güzellik soydan olur
Öldüm yalvarı yalvarı
Topuktan bağlar şalvarı
Öldüm yalvarı yalvarı
Topuktan bağlar şalvarı
Öldüm yalvarı yalvarı
Topuktan bağlar şalvarı
Öldüm yalvarı yalvarı
Topuktan bağlar şalvarı
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Ateş sardı dört bir yanım'
Akar gider yâre doğru
Hasret dolu dağlar ardım, of
Çekerim ben yâre doğru
Hasret dolu dağlar ardım, of
Çekerim ben yâre doğru
Günler aya, yıla döndü
Hasretinle çöle döndü
Özlem yağmuruyla güle
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, güle doğru
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, güle doğru
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, güle doğru
Döner gider yâre doğru
O yâr benim nazlı gülüm
Hem sazım hemi de telim
Gül bahçesinde bülbülüm, hey
Öter gider yâre doğru, of
Gül bahçesinde bülbülüm, ay
Öter gider yâre doğru
Günler aya, yıla döndü
Hasretinle çöle döndü
Özlem yağmuruyla güle
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, güle doğru
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, ah, güle doğru
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, güle doğru
Döner gider yâre doğru
Yâre doğru, güle doğru
Döner gider yâre doğru
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Aşka dair bir his varsa özünde
Aşka dair bir his varsa özünde
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Damla damla yaş olurum gözünde
Damla damla yaş olurum gözünde
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Damla damla süzülürüm gözünde
Damla damla yaş olurum gözünde
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Her acının bir sebebi var amma
Her acının bir sebebi var amma
Ezelden talibim kedere gama güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
Güzel dost
Güzel dost
Derdin varsa yüklen benim sırtıma
Al derdini yüklen benim sırtıma
Sen ağlama ben ağlarım güzel dost
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Kırmızı buğday,
Ayrılmıyor sezinden,
Mevlam mevlam versin
Güzellerin gencinden.
Kim ayrılmış
Ben ayrılmam,
Eşinden
Yürü yürü dilber,
Salman saçın sürünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Yol üstüne
Kura koymuş,
İlyeni
Ben istemem istemem
Mavi şalvar giyeni,
Ben isterim
Setre pantol
Giyeni
Yürü yürü dilber,
Salman saçın sürünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün.
Açıver açıver cepkenini,
Elmas gerdan görünsün
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Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim
Susuz Çöller Aşmadın mı Yaralı
Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
Hüseyin Cemali Vardır Yüzünde
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
Bende Ayrı Düştüm Sevdiklerimden
Ok Yedim Zamane Yezitlerinden
Dileğim Var Kerbelanın Çölünden
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden
Dileğim Var Kerbelanın Çölünden
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Ellerinden
Sensin Zeynel Canım Kabe Dediğim
Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi
Bak Bende Susuzum O Günden Beri
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
Bak Bende Susuzum O Günden Beri
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinden Şah Yollarından
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Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan
Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr
Hayatta hemen herşeyi daha güzel yapacaksan
Paylaşalım gel birlikte yaşamayı yaşlanmayı yâr
Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum
Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var
Dinleyene bir çift sözüm var
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek of
Ateş olup yanmak gerek hey
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Ateş olup yanmak gerek hey
Aciz olmak ayıp değil
Kabullenmek zorda olsa
İnsan olmak istiyorsan
Düşenede tekme vurma yâr
Aciz olmak ayıp değil
Kabullenmek zorda olsa
İnsan olmak istiyorsan
Merhameti evden kovma yâr
Yolum uzun biliyorum türkülerden geliyorum
Çala çala söylüyorum dinleyene bir çift sözüm var
Dinleyene bir çift sözüm var
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek of
Ateş olup yanmak gerek hey
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Ateş olup yanmak gerek hey
Sevmek gerek
Saymak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Doğru nedir bilmek gerek
Önce insan olmak gerek
Akıl gerek
Fikir gerek
Ateş olup yanmak gerek hey
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Benki aşkın badesini
İçmiştiysem ne oldu?
Benki aşkın badesini
İçmiştiysem ne oldu?
O yar için şu canımdan
Geçmiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım
O yar için şu canımdan
Geçmiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versen
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versen
El kızı üç gün ağlar
Yar deyip açtım gönlümü
Yokluğun saydım ölümü
Yar deyip açtım gönlümü
Yokluğun saydım ölümü
Yoluna civan ömrümü
Sermiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım
Yoluna civan ömrümü
Sermiştiysem de ne oldu?
Gene ben yandım
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar
Gene ben yandım dağlar
Gene mi ben yandım dağlar?
Yoluna canımı versem
El kızı üç gün ağlar