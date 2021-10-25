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7/24 Dinle Kudsı Erguner
Kudsı Erguner

Kudsı Erguner

9 Parça | 46:13

Geleneksel mevlevi sufi müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan Kudsı Erguner'in ilahilerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Air Des Janissaires

Kudsı Erguner 05:15
02

Le Rossignol Solitaire

Kudsı Erguner 09:39
03

Bu Aşk Bir Bahri

Kudsı Erguner 07:21
04

Akşam Ezanı - Segah

Kudsı Erguner 02:22
05

Makam Ferah Feza Taksim

Kudsı Erguner 05:39
06

Sabah Ezanı - Saba

Kudsı Erguner 04:49
07

Meydan Saz

Kudsı Erguner 02:22
08

İstanbul'da Sabah

Kudsı Erguner 05:59
09

Son Peşrev

Kudsı Erguner 02:47

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KAPAT
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