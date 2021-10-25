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7/24 Dinle
Kudsı Erguner
Kudsı Erguner
9 Parça | 46:13
Geleneksel mevlevi sufi müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan Kudsı Erguner'in ilahilerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Air Des Janissaires
Kudsı Erguner
05:15
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02
Le Rossignol Solitaire
Kudsı Erguner
09:39
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03
Bu Aşk Bir Bahri
Kudsı Erguner
07:21
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04
Akşam Ezanı - Segah
Kudsı Erguner
02:22
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05
Makam Ferah Feza Taksim
Kudsı Erguner
05:39
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06
Sabah Ezanı - Saba
Kudsı Erguner
04:49
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07
Meydan Saz
Kudsı Erguner
02:22
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08
İstanbul'da Sabah
Kudsı Erguner
05:59
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09
Son Peşrev
Kudsı Erguner
02:47
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