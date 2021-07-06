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Kültür&Sanat
Tarih
Bilinmeyen Kadın Hikayeleri
Bilinmeyen Kadın Hikayeleri
Tarih
20 Bölüm | 01:00:11
Tarihte toplumsal baskılardan dolayı geri planda kalmış kadınların başarı ve fedakarlık dolu hayat öyküleri...
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01
Ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie
Kadın Hikayeleri
02:51
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02
Küllerinden yeniden doğan bir kadının hikayesi: Fatma Aliye Hanım
Kadın Hikayeleri
01:38
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03
Harry Potter serisinin başkahramanı J.K. Rowling
Kadın Hikayeleri
03:32
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04
Gülümsemesiyle karanlık yıllara ışık tutan bir isim: Anne Frank
Kadın Hikayeleri
03:50
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05
Sanat ve hüzün dolu bir kadın: Frida Kahlo
Kadın Hikayeleri
02:59
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06
Flaman Rönesans ressamı Catharina Van Hemessen
Kadın Hikayeleri
01:10
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07
Avusturyalı fizikçi Lise Meitner
Kadın Hikayeleri
03:49
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08
Türk Edebiyatı'nın değerli yazarı: Halide Edip Adıvar
Kadın Hikayeleri
02:04
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09
Kahraman bir Türk kadınının hikayesi: Nene Hatun
Kadın Hikayeleri
02:43
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10
Eski Amerika Birleşik Devlet Başkanının Eşi: Edith Wilson
Kadın Hikayeleri
03:45
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