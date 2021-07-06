×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kültür&Sanat Tarih Bilinmeyen Kadın Hikayeleri
Bilinmeyen Kadın Hikayeleri

Bilinmeyen Kadın Hikayeleri

Tarih

20 Bölüm | 01:00:11
Tarihte toplumsal baskılardan dolayı geri planda kalmış kadınların başarı ve fedakarlık dolu hayat öyküleri...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie

Kadın Hikayeleri 02:51
02

Küllerinden yeniden doğan bir kadının hikayesi: Fatma Aliye Hanım

Kadın Hikayeleri 01:38
03

Harry Potter serisinin başkahramanı J.K. Rowling

Kadın Hikayeleri 03:32
04

Gülümsemesiyle karanlık yıllara ışık tutan bir isim: Anne Frank

Kadın Hikayeleri 03:50
05

Sanat ve hüzün dolu bir kadın: Frida Kahlo

Kadın Hikayeleri 02:59
06

Flaman Rönesans ressamı Catharina Van Hemessen

Kadın Hikayeleri 01:10
07

Avusturyalı fizikçi Lise Meitner

Kadın Hikayeleri 03:49
08

Türk Edebiyatı'nın değerli yazarı: Halide Edip Adıvar

Kadın Hikayeleri 02:04
09

Kahraman bir Türk kadınının hikayesi: Nene Hatun

Kadın Hikayeleri 02:43
10

Eski Amerika Birleşik Devlet Başkanının Eşi: Edith Wilson

Kadın Hikayeleri 03:45
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

İlkler
Selçuklular
Türkistan

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı