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7/24 Dinle Kültür&Sanat Tarih İlkler
İlkler

İlkler

Tarih

10 Bölüm | 23:45
İlklere imza atmış başarılı isimlerin hayat hikayelerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu: Afife Jale

Başarı Hikayeleri 02:58
02

Türkiye'nin ilk kadın pilotu: Sabiha Gökçen

Başarı Hikayeleri 02:37
03

Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı: Sabiha Bengütaş

Başarı Hikayeleri 02:14
04

Türkiye'nin ilk kadın doktoru: Safiye Ali

Başarı Hikayeleri 03:25
05

NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını: Dilhan Eryurt

Başarı Hikayeleri 02:30
06

Türk tiyatrosu ve sinemasının öncüsü: Muhsin Ertuğrul

Başarı Hikayeleri 02:55
07

Türkiye'nin ilk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy

Başarı Hikayeleri 02:29
08

Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısı: Semiha Es

Başarı Hikayeleri 01:47
09

Türkiye'nin ilk modacısı: Nail Yurdakul

Başarı Hikayeleri 01:42
10

Dünya çapında ilk kadın hakem: Drahşan Arda

Başarı Hikayeleri 01:08
... KAPAT
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