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7/24 Dinle
Kültür&Sanat
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10 Bölüm | 23:45
İlklere imza atmış başarılı isimlerin hayat hikayelerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu: Afife Jale
Başarı Hikayeleri
02:58
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02
Türkiye'nin ilk kadın pilotu: Sabiha Gökçen
Başarı Hikayeleri
02:37
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03
Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı: Sabiha Bengütaş
Başarı Hikayeleri
02:14
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04
Türkiye'nin ilk kadın doktoru: Safiye Ali
Başarı Hikayeleri
03:25
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05
NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını: Dilhan Eryurt
Başarı Hikayeleri
02:30
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06
Türk tiyatrosu ve sinemasının öncüsü: Muhsin Ertuğrul
Başarı Hikayeleri
02:55
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07
Türkiye'nin ilk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy
Başarı Hikayeleri
02:29
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08
Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısı: Semiha Es
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01:47
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09
Türkiye'nin ilk modacısı: Nail Yurdakul
Başarı Hikayeleri
01:42
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10
Dünya çapında ilk kadın hakem: Drahşan Arda
Başarı Hikayeleri
01:08
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