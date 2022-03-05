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7/24 Dinle Kültür&Sanat Büyük Devletlerin Tarihi Selçuklular
Selçuklular

Selçuklular

Büyük Devletlerin Tarihi

50 Bölüm | 01:35:06
Orta Doğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemenliğini sürdüren ve Oğuzların boyundan olan Selçuklular'ı anlatan podcastler bu çalma listesinde... Selçukluların tarihini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Selçuklular: Selçuk Bey'den Sultan Sencer'e Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 1. Bölüm

Muhit Dergi 23:47
02

Malazgirt Savaşı: Türkiye'nin oluşum sürecinin en büyük adımı Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 2. Bölüm

Muhit Dergi 23:24
03

Selçuklular ve İslamiyet Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 3. Bölüm

Muhit Dergi 18:48
04

Selçuklular, Hasan Sabbah ve Batınıler Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 4. Bölüm

Muhit Dergi 14:27
05

Selçuklular ve Haçlılar Büyük Devletlerin Tarihi | 5. Bölüm

Muhit Dergi 14:40
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