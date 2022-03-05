Selçuklular

Büyük Devletlerin Tarihi 50 Bölüm | 01:35:06 50 Bölüm | 01:35:06

Orta Doğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemenliğini sürdüren ve Oğuzların boyundan olan Selçuklular'ı anlatan podcastler bu çalma listesinde... Selçukluların tarihini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.