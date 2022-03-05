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Kültür&Sanat
Büyük Devletlerin Tarihi
Selçuklular
Selçuklular
Büyük Devletlerin Tarihi
50 Bölüm | 01:35:06
Orta Doğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemenliğini sürdüren ve Oğuzların boyundan olan Selçuklular'ı anlatan podcastler bu çalma listesinde... Selçukluların tarihini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Selçuklular: Selçuk Bey'den Sultan Sencer'e
Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 1. Bölüm
Muhit Dergi
23:47
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02
Malazgirt Savaşı: Türkiye'nin oluşum sürecinin en büyük adımı
Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 2. Bölüm
Muhit Dergi
23:24
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03
Selçuklular ve İslamiyet
Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 3. Bölüm
Muhit Dergi
18:48
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04
Selçuklular, Hasan Sabbah ve Batınıler
Büyük Devletlerin Tarihi | Selçuklular 4. Bölüm
Muhit Dergi
14:27
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05
Selçuklular ve Haçlılar
Büyük Devletlerin Tarihi | 5. Bölüm
Muhit Dergi
14:40
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