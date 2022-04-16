Türkistan

Büyük Devletlerin Tarihi 2 Bölüm | 31:11 2 Bölüm | 31:11

Türklerin yurdu manasına gelen Türkistan'ın coğrafyası, etnografik ve tarihi hakkında bilgi alabileceğin podcastler bu çalma listesinde... Türkistan'ın tarihini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.