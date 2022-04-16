×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Kültür&Sanat
Büyük Devletlerin Tarihi
Türkistan
Türkistan
Büyük Devletlerin Tarihi
2 Bölüm | 31:11
Türklerin yurdu manasına gelen Türkistan'ın coğrafyası, etnografik ve tarihi hakkında bilgi alabileceğin podcastler bu çalma listesinde... Türkistan'ın tarihini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Türkistan neresidir?
Büyük Devletlerin Tarihi | Türkistan 1. Bölüm
Muhit Dergi
15:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Eski Türk medeniyetinin yazılı muhafızları: Uygurlar
Büyük Devletlerin Tarihi | Türkistan 2. Bölüm
Muhit Dergi
15:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git