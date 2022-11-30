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Kültür&Sanat
Edebiyat
Kelime Vesaire
PODCAST
Kelime Vesaire
Edebiyat
Kelime vesaire ile kelimelerin büyülü dünyasına heyecanlı bir yolculuk sizi bekliyor. Kelime ve kelimeye dair her şey bu çalma listesinde!
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01
Refik
02:21
30 Kasım 2022
Ne demiş eskiler? "Evvel refîk, ba’del tarîk." Önce yoldaş, sonra yol.
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02
Edip
03:53
18 Kasım 2022
"Edip" kelimesi Arapça'dır. Edep kökünden gelir. Edep, adap, edip, edebiyat bunların hepsi aynı aileye mensup sözcükler. Bu güzel kelime zarif, terbiyeli, iyi davranışlarda bulunan kimse ve edebiyatla meşgul olan kişi manalarına gelir.
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03
Hüzün
02:37
18 Kasım 2022
Arapça huzn kökünden gelen hüzün kelimesi; gönülde hissedilen gariplik ve burukluk veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden hissedilen dert, tasa, gam keder demek. Ne diyordu şair " Yalnız hüznü vardır kalbi olanın..."
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04
Âşık
01:09
18 Kasım 2022
Aşık: Âşık sesteş bir sözcüktür ve iki anlamı da birbiriyle alakalıdır. Arapça çok bağlanmak çok sevmek anlamındaki "ışk" kökünden gelen Âşık sözcüğü saz şairi ve bir şeyi çok seven, müptela olan kişi manalarına gelir.
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05
Zaman
01:28
18 Kasım 2022
Ne diyordu Muvakkit Nuri Efendi “Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekân insanla mevcuttur.”
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