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Kültür&Sanat
Edebiyat
Şiir Türk'ün İklimi
PODCAST
Şiir Türk'ün İklimi
Edebiyat
İsmet Özel ile Şiir, Türk'ün İklimi programını bu çalma listesinden dinleyebilirsiniz.
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01
Şiir Türk'ün İklimi 1. Bölüm Part 1
00:00
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Üç parçadan oluşan bölümde İsmet Özel, Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiirini okuyup, şiir hakkında konuşuyor.
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02
Şiir Türk'ün İklimi 1. Bölüm Part 2
08:40
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Üç parçadan oluşan bölümde İsmet Özel, Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiirini okuyup, şiir hakkında konuşuyor.
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03
Şiir Türk'ün İklimi 1. Bölüm Part 3
09:47
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Üç parçadan oluşan bölümde İsmet Özel, Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiirini okuyup, şiir hakkında konuşuyor.
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04
Şiir Türk'ün İklimi 2. Bölüm Part 1
09:34
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel şiir Türkler için milli hayatın omurgasıdır, der. Asli mesele etrafında konuşulması gerektiğini söyler.
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05
Şiir Türk'ün İklimi 2. Bölüm Part 2
00:00
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel bu bölümde Yahya Kemal'in "Nazar" isimli şiirini tahlil ediyor.
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06
Şiir Türk'ün İklimi 2. Bölüm Part 3
08:05
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... İsmet Özel, Türk şiir dünyasının kendine mahsus özellikleri vardır der.
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07
Şiir Türk'ün İklimi 3. Bölüm Part 2
10:00
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel bu bölümde Metin Eroğlu'nun "İş Güç Sahipleri" adlı şiirini inceliyor.
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08
Şiir Türk'ün İklimi 3. Bölüm Part 3
08:14
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel, Metin Eroğlu şiirlerini tahlil ediyor.
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09
Şiir Türk'ün İklimi 4. Bölüm Part 1
09:25
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel, Nazım Hikmet'ın "Duvar" adlı şiirini yorumluyor
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10
Şiir Türk'ün İklimi 4. bölüm Part 2
08:11
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel, bu bölümde Nazım Hikmet'ın "Duvar" adlı şiirini tahlil ediyor.
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11
Şiir Türk'ün İklimi 4. Bölüm Part 3
05:38
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel, Nazım Hikmet'in "Fevkalade Memnunum Dünyaya Geldiğime" adlı şiiri hakkında konuşuyor.
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12
Şiir Türk'ün İklimi 4. Bölüm Part 4
02:54
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel bu kısımda Türk şairleri hakkında konuşuyor.
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13
Şiir Türk'ün İklimi 5. Bölüm Part 1
09:34
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel bu bölümde "Şiir" kelimesinin köküne iniyor.
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14
Şiir Türk'ün İklimi 6. Bölüm Part 1
00:00
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel, bu bölümde Türkçe'nin ve dili doğru kullanmanın öneminden bahsediyor.
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15
Şiir Türk'ün İklimi 6. Bölüm Part 2
09:56
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel, bu bölümde Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Yaş Otuz Beş" adlı şiirini tahlil ediyor.
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16
Şiir Türk'ün İklimi 6. Bölüm Part 3
09:50
25 Ocak 2023
İsmet Özel'in TRT 2'de sunduğu "Şiir Türk'ün İklimi" isimli programı... Özel , bu bölümde Ziya Osman Saba'nın "Bu Vakitsiz Giden Yaz" adlı şiirini yorumluyor.
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