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7/24 Dinle Kültür&Sanat Felsefe Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri
PODCAST

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri

Felsefe

Prof. Dr. Teoman Duralı, bu programda felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini konuklarıyla birlikte tartışıyor. Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille anlatıyor.
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