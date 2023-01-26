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01
Evrim, Beşer ve İnsan 1. Bölüm
54:23
26 Ocak 2023
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02
Batı ve Doğu Düşünce Dünyaları 2. Bölüm
00:00
26 Ocak 2023
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03
Eğitim, Edep ve Adab-ı Muaşeret 3. Bölüm
00:00
26 Ocak 2023
Felsefe-bilimci Prof. Dr. Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri’nin üçüncü bölümünde insanın bilgilenme sürecinin ilk evresini oluşturan eğitimin ne anlama geldiği, nerede başladığı ve nasıl gerçekleştirildiği ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Keza eğitime bağlı olarak şekillenen terbiye, edep, adab-ı muaşeret gibi kavramların esasen ne anlama geldiği de ekranlara yansıyacak konu başlıklarından.
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06
Ehlileştirme ve Tarım 6. Bölüm
00:00
26 Ocak 2023
Mücahit Erboğa’nın moderatör, Prof.Dr. Teoman Duralı’nın sabit konuk ve Dr. Eyüp Çoraklı ile Beytullah Çakır’ın sabit katılımcı olarak bulunduğu Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, insanoğlunun hayvanları ehlileştirmesi ve iki tür arasında gelişen simbiyotik ilişki konuşuldu. Yine insanoğlunun dünya üzerinde ilk yerleşim alanları ve toprağı işlemeye başlamasıyla birlikte gelişen tarımın ne gibi sonuçlara yol açtığı, tarihsel ve felsefi zeminde masaya yatırıldı.
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07
İklim Şartları ve İlk Konutlar 7. Bölüm
55:35
26 Ocak 2023
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09
İlk Konut Örnekleri 9. Bölüm
51:24
26 Ocak 2023
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