|Paylaş
|Daha Fazla
|
01
İstanbul'un kalbi: Eminönü
04:50
06 Ekim 2022
Eminönü meydanına doğru yürürken şöyle bir kafamızı kaldırıp etrafa baktığımızda ilk olarak kuşlara yem veren birileri çarpar gözümüze. Sonra o anı fotoğraflayan başka biri derken Eminönü kalabalığında kaybolup gideriz… Tabii kimilerine göre Eminönü İstanbul’un kalbi iken kimilerine göre ise sadece boş bir kalabalık. Fakat bizce kesinlikle çok daha fazlası. Gelin Eminönü'nü birlikte keşfedelim...
|
02
İstanbul'un göz bebeği: Ortaköy
05:25
21 Eylül 2022
Bu semt antik çağda Argion olarak biliniyor. Bizans dönemindeki adı ise Ayios Fokas'tır. Semt o dönemde adını Bizans İmapatoru I. Basileios tarafından burada yaptırılan Ayios Fokas Manastırı’ndan almış. Türkiye ise bu eşsiz semte Kanuni Sultan Süleyman döneminde rastlıyor… Gelin Ortaköy'ü birlikte keşfedelim.
|
03
Liman kenarında tarihi bir semt: Karaköy
06:31
17 Ağustos 2022
|
05
Boğazın kenarında bir kültür semti: Çengelköy
06:21
25 Temmuz 2022
Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.