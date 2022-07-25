İstanbul Esintisi

İstanbul Esintisi 1 Bölüm | 06:21 1 Bölüm | 06:21

İstanbul’un eşsiz semtlerini ve mekanlarını anlatmak için yola çıktık... Eskinin boğaz yaşamından Çengelköy'ün benzersiz yalılarına kadar hepsini anlattık. İşte İstanbul'un tarih ve kültür kokan semti Çengelköy...