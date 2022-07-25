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Kültür&Sanat
İstanbul Esintisi
İstanbul Esintisi_
İstanbul Esintisi
İstanbul Esintisi
1 Bölüm | 06:21
İstanbul’un eşsiz semtlerini ve mekanlarını anlatmak için yola çıktık... Eskinin boğaz yaşamından Çengelköy'ün benzersiz yalılarına kadar hepsini anlattık. İşte İstanbul'un tarih ve kültür kokan semti Çengelköy...
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01
Boğazın kenarında bir kültür semti: Çengelköy
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06:21
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